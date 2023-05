Renato Augusto e Mosquito participam de aquecimento e avançam em recuperação no Corinthians

O meia Renato Augusto e o atacante Gustavo Mosquito se juntaram ao restante do grupo do Corinthians no início do treino desta sexta-feira e participaram de atividades de aquecimento no gramado. Os dois seguem fora do leque de opções do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas estão em fase avançada no processo de reabilitação após lesões sérias. Depois do aquecimento, a dupla fez um trabalho específico no campo com a equipe de fisioterapia.

Liderança técnica do elenco, Renato Augusto está na última etapa de recuperação, após ter de passar por uma artroscopia no joelho direito, e tem chances de ficar à disposição de Luxemburgo no final deste mês. Com isso, poderia enfrentar o Atlético-MG no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, dia 31, e ajudar o Corinthians a tentar reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no Mineirão.

O meia esteve em campo pela última vez no dia 6 de abril, durante a vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, na Libertadores. Na ocasião, havia acabado de voltar de um período de um mês sem jogar em razão de um estiramento no joelho. Em 11 partidas com Renato Augusto neste ano, dez pelo Paulistão e uma pela Libertadores, o time corintiano tem sete vitórias e quatro empates.

Gustavo Mosquito, por sua vez, deve voltar a treinar com bola apenas ao longo do mês de junho. O atacante está sem jogar desde outubro do ano passado, pois teve de fazer uma cirurgia para corrigir uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Ainda sem Mosquito e Renato, Vanderlei Luxemburgo prepara o Corinthians para mais um duelo da dura sequência de jogos que enfrenta nas últimas semanas. O adversário deste domingo será o Flamengo, em jogo marcado para as 16 horas de domingo, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.