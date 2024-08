Renan é apresentado no Santos e abre disputa pelo gol: 'Grande oportunidade' - O Liberal

Esporte Renan é apresentado no Santos e abre disputa pelo gol: ‘Grande oportunidade’

Recém-contratado para o restante da temporada, o goleiro Renan, de 35 anos, concedeu nesta quinta-feira a sua primeira entrevista como jogador do Santos. Com vínculo até o fim de 2024, ele chega para ser reserva de Gabriel Brazão. Apesar do pouco tempo que vai ter para mostrar serviço, o jogador não escondeu a sua empolgação.

“Grande oportunidade. É um contrato curto a princípio, mas independentemente disso vou fazer o meu melhor, me dedicar e trabalhar no dia a dia para ajudar o Santos. Hoje, o titular é o Gabriel Brazão, tenho essa consciência. Estou animado e motivado”, afirmou o jogador.

O goleiro comentou os trâmites que marcaram a sua chegada na Vila Belmiro. Após uma negociação que se arrastou por semanas, ele celebrou essa nova etapa da sua carreira.

“Estava no Juventude quando recebi a ligação e fiquei muito feliz. Com um convite de um clube como o do Santos, não tem como não ficar empolgado. Uma ótima chance para a minha carreira”, disse.

Com o nome já inscrito no Boletim de Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador já tem condições de enfrentar a Ponte Preta (o duelo está marcado para esta sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sem atuar desde fevereiro, ele comentou sobre esse período longe dos gramados.

“Venho treinando bem. Meu último jogo foi em fevereiro e depois sofri uma lesão, o que atrapalhou um pouco o meu início de ano no Juventude. Mas estou em forma e pronto para ajudar”, afirmou o goleiro que falou um pouco de suas características.

“Sou um goleiro de 1,92 m e priorizo bastante a explosão na saída de gol. Estou aqui para ajudar o grupo com a minha experiência nessa missão de levar o Santos novamente para a elite do futebol nacional”, disse o goleiro.