Reinaldo Carneiro Bastos é reeleito presidente da FPF por aclamação até 2026

A Federação Paulista de Futebol completará 11 anos sob a direção de Reinaldo Carneiro Bastos, reeleito nesta segunda-feira por aclamação para mais um quadriênio na entidade. O novo mandato começa apenas em janeiro de 2023 e, desta maneira, o dirigente que assumiu em 2015 ficará no cargo até 2026.

“O futebol de São Paulo faz a diferença no Brasil e é pela união dos clubes, das ligas. Vocês fazem a diferença. Vocês, ao longo dos anos, têm sido adversários nos 90 minutos, mas os interesses são comuns e neste momento isso é reconhecido, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil, na América do Sul, como um reflexo dessa união. Eles sabem a força do futebol de São Paulo com essa união”, discursou o dirigente. “Temos grandes marcas, o futebol do interior é forte, mas, com união, tem algo a mais, algo diferente. Foi isso que nos trouxe parceiros importantes para o futebol de São Paulo.”

A Federação Paulista de Futebol tinha até a segunda semana de janeiro para registrar novas chapas para a eleição desta segunda-feira, mas não apareceram interessados em disputar votos com Reinaldo Carneiro Bastos. Com a presença dos presidentes dos principais clubes à assembleia geral, ele foi anunciado para novo mandato.

Os dirigentes presentes na FPF fizeram questão de elogiar o estilo de comando de Reinaldo. Eles não viam motivos para mudanças. “Essa reeleição, em chapa única, já mostra o positivismo dessa gestão, como o Reinaldo é um líder para os clubes de São Paulo, seja da A1, A2 ou A3, e para o bem do futebol”, afirmou Júlio Cazares, presidente do São Paulo.

“A chapa dele aposta no futuro, na liderança e na modernidade. O que foi feito com os direitos de transmissão do Paulistão mostra como ele e seus diretores foram efetivos. Então, eu vejo com muita perspectiva de futuro essa eleição hoje, o Reinaldo é um patrimônio do futebol brasileiro e ele, como pessoa, consegue demonstrar que, através de uma gestão ampla e participativa, o futebol pode avançar como tem acontecido aqui em São Paulo”, completou.

Leila Pereira, do Palmeiras, e Duílio Monteiro Alves, do Corinthians, também foram de linha de Cazares ao elogiar o presidente reeleito e não ver motivo para mudanças em um trabalho que vem sendo bem executado no estado na visão deles.

“Uma ocasião muito importante pelo trabalho fantástico que o Reinaldo vem fazendo. É como ele mesmo diz: ‘o futebol de São Paulo é uma entidade que faz toda a diferença no futebol brasileiro’. Então, a importância dele nisso tudo é que ele consegue manter a união de todos nós aqui de São Paulo para que, juntos, tenhamos apenas a rivalidade dentro de campo, porque fora dele nossos interesses são os mesmos”, disse Leila.

“O Reinaldo vem fazendo, nos últimos anos, um trabalho excelente. Os clubes têm participado de todas as decisões, então a gente vê uma união muito grande em São Paulo que não vemos, infelizmente, no futebol brasileiro. Em São Paulo nós temos o melhor estadual do país disparado e o Reinaldo tem todo o nosso apoio para continuar fazendo o futebol de São Paulo grande”, endossou Duílio.