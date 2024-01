Reinado brilha, Guarani bate o Ituano, e vence a primeira no Campeonato Paulista

O Guarani conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao vencer por 3 a 0 o Ituano, neste sábado, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu. O destaque do jogo foi Reinaldo, que marcou dois gols, um em cada tempo, enquanto Mayk fez o outro de falta.

Esta foi a primeira vitória do time de Campinas, que, de forma provisória, lidera o Grupo B, com quatro pontos. Enquanto isso, o Ituano segue com três pontos no Grupo A.

O técnico Umberto Louzer surpreendeu com duas mudanças importantes no Guarani para o início do jogo. Reforçou a marcação com a entrada do volante Anderson Leite e colocou Bruno Mendes no ataque. Melhor em campo, o time de Campinas quase marcou aos 10 minutos, quando Derek invadiu a área pelo lado esquerdo e chutou forte na trave direita de Jefferson Paulino.

Logo aos 18 minutos, uma preocupação com a lesão do meia Chay. Ele deixou o campo com uma torção no joelho direito, sentindo forte dores e chorando. Em seu lugar entrou Matheus Barbosa. O visitante seguiu melhor e abriu o placar aos 40 minutos, numa troca de passes no ataque. A bola saiu do lado esquerdo, Bruno Mendes fez o trabalho de pivô e rolou de lado para o chute cruzado de Reinaldo.

No segundo tempo, o Guarani ampliou aos quatro minutos numa falta bem cobrada por Mayk, que perto da linha da grande área, encobriu a barreira e acertou o ângulo, fazendo um belo gol.

Num contra-ataque, o Guarani ampliou o placar, aos 24 minutos. João Victor desceu em velocidade pelo lado esquerdo e fez o passe para Reinaldo, na frente da grande área. Ele ajeitou a bola e bateu de bico, acertando o ângulo direito do goleiro. Desnorteado, o Ituano não chutou uma bola com perigo em cima do goleiro Douglas Borges.

Na terceira rodada, o Guarani vai receber o Mirassol, quarta-feira, às 21h35, enquanto o Ituano vai sair diante do Novorizontino, quinta-feira, às 19 horas.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 3 GUARANI

ITUANO – Jefferson Paulino; Léo Duarte (Aluísio), Claudinho, Marcel e Kauan Richard (João Vialle); José Aldo, Yann Rolim (Jean Pyerre), Eduardo Person e Thonny Anderson (Miqueias); Pablo Diogo (Matheus Cadorini) e Salatiel. Técnico: Marcinho Freitas.

GUARANI – Douglas Borges; Heitor, Léo Santos, Rayan e Mayk (Hélder); Camacho (Wenderson), Anderson Leite (Lucas Araújo) e Chay (Matheus Bueno); Reinaldo, Bruno Mendes e Derek (João Victor). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Reinaldo, aos 40 minutos do primeiro tempo. Mayk, aos quatro, e Reinaldo, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marcel, Claudinho e Eduardo Person (Ituano). Léo Santos e Rayan (Guarani).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira

RENDA – R$ 52.360,00

PÚBLICO – 1.846 torcedores

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).