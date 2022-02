Regularizado na CBF, Ricardo Goulart deve reforçar Santos contra o Corinthians

O meia-atacante Ricardo Goulart poderá ser o reforço do Santos no clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O registro do jogador apareceu na tarde desta terça-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Ricardo Goulart vai entrar no time do Santos com a responsabilidade de ser o armador das jogadas de ataque, um os pontos fracos apresentados pela equipe do técnico Fabio Carille neste início de competição. Nas duas partidas disputadas até agora na competição estadual, o time de Vila Belmiro ainda não balançou as redes, ao empatar com a Inter de Limeira, fora de casa, e perder como mandante frente ao Botafogo.

Aos 30 anos, Goulart treina com o resto do elenco santista desde o dia 13. O atleta sofreu uma lesão quando estava no Palmeiras em 2019 e precisou passar por uma artroscopia no joelho direito para remover uma parte do menisco lateral. A contusão o tirou de ação por quase um ano. E, desde então, ele não emplacou uma longa sequência de jogos. 0

Após a lesão, o meia-atacante acabou voltando para o futebol chinês, onde defendia o Guangzhou. Ele não joga deste agosto e estava sem clube desde novembro. Após perder parte da temporada 2020 por conta da lesão e da pandemia de covid-19, ele jogou apenas 13 partidas em 2021.