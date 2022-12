Esporte Regragui valoriza campanha do Marrocos e promete empenho na disputa do 3º lugar

O técnico Walid Regragui não escondeu nesta sexta-feira sua insatisfação por não ter levado a seleção do Marrocos à final da Copa do Mundo. Mas afirmou que pretende animar a equipe para a disputa do terceiro lugar, no sábado, contra a Croácia. Na sua avaliação, uma vitória vai elevar ainda mais o novo status da seleção marroquina.

“Não vou enganar ninguém. Esta não é a partida que gostaríamos de jogar. Acreditava que poderíamos ganhar a Copa e agora teremos que limpar nossa mente para jogar esta partida”, disse Regragui, em referência à disputa do terceiro lugar.

O time marroquino disputará o prêmio de consolação porque foi derrotado pela França na semifinal, na quarta-feira. “Mesmo enfrentando uma equipe tão boa como a França, nossa equipe não esteve longe de chegar à final do Mundial”, declarou o treinador. “Mas houve uma série de circunstâncias que não permitiram”.

Segundo o técnico marroquino, muitos de seus jogadores entraram em campo longe de suas melhores condições físicas, esgotados pelo seu esforço para derrotar Espanha e Portugal. Colocado no sacrifício, o capitão Romain Saiss teve que sair de campo, com dores, aos 20 minutos de jogo. Ele não jogará contra os croatas, conforme declarou Regragui. “Para ganhar da França, tive que assumir riscos”, afirmou.

Além do desgaste, o treinador reclamou de erros da arbitragem. Na sua opinião houve um pênalti claro, não marcado, sobre Sofiane Boufal. “Mesmo prejudicados, nossos jogadores deram o máximo do que podiam”, afirmou. “Também tivemos a má sorte de perder Saiss, nosso capitão, que saiu machucado, ainda no primeiro tempo.”

Com tudo isso, Regragui acha que o time incomodou a França, apesar de ter sofrido um gol, logo aos 4 minutos do primeiro tempo e ser obrigado a correr em busca da igualdade no marcador. “Além de todos os problemas que tivemos, pagamos pela nossa falta de concentração nos gols da França. Contra uma equipe tão qualificada e campeã mundial, não se pode bobear, nunca: errou, paga na hora”.

Apesar da derrota, o técnico do Marrocos promete que sua equipe dará tudo para conquistar o terceiro lugar no Mundial contra a Croácia. “Não será uma partida fácil já que os croatas formam um excelente time. E, certamente, Luka Modric deverá estar bastante motivado para encerrar a sua carreira em Copas do Mundo, com uma boa apresentação. “