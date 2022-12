Esporte Regragui, técnico do Marrocos, prevê retorno do Brasil ao topo em Copas do Mundo

Walid Regragui se tornou conhecido mundialmente ao levar o Marrocos à semifinal da Copa do Mundo do Catar, a primeira equipe africana a conquistar tal feito. O treinador passou a ser reconhecido e elogiado, principalmente por ter assumido a seleção às vésperas do torneio. Além de mostrar muita confiança durante toda a caminhada de seu time no torneio, mostrou ser admirador do futebol brasileiro e exaltou o país sul-americano.

“Se você é um amante do futebol, você sempre ama a seleção brasileira. Vi grandes times e sempre quero vê-los bem. Eles voltarão. As grandes nações do mundo sempre voltam”, afirmou Regragui.

Esta não foi a primeira vez que o treinador falou sobre a seleção brasileira. Durante o torneio, chegou a colocar o Brasil como o “melhor time da Copa” e demonstrou certa frustração com a equipe de Tite sendo eliminada nas quartas de final, nos pênaltis, contra a Croácia.

O Marrocos entrou para a história do torneio ao conseguir chegar à semifinal e fazer uma partida equilibrada com a França, apesar da derrota por 2 a 0. Antes, o time africano tinha passado por Espanha e Portugal, além de se classificar em primeiro em um grupo com Croácia, Bélgica e Canadá. Diante dos croatas, ficaram no 0 a 0.

“A gente ficou na frente de Brasil, Espanha e Alemanha. Essas grandes escolas do futebol. Isso é bom para a gente, mas na África temos que fazer isso regularmente se quisermos colocar o Marrocos no mapa do futebol. Talvez nunca sejamos tão bons quanto Brasil, França ou Inglaterra, mas gostaria que nos classificássemos para todas as Copas. Assim, no futuro, as pessoas vão achar normal o Marrocos na fase final”, declarou.

Em busca do terceiro lugar na Copa do Mundo, o Marrocos volta a enfrentar a Croácia no sábado, às 12h (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium.