Região tem nove atletas que iniciam o ano em busca de vaga nas Olimpíadas; um já conseguiu

O foco de 2024 está em Paris. A RPT (Região do Polo Têxtil) inicia a temporada com ao menos nove atletas brigando por uma vaga nos Jogos Olímpicos, que terão início no dia 26 de julho. Do atletismo ao futebol, há nomes que tentam retornar à Olimpíada, assim como outros que buscam a primeira oportunidade.

Além disso, um nome já está confirmado na França: Alexandre Galgani. Nascido em Americana e morador de Sumaré, ele garantiu vaga nos Jogos Paralímpicos na modalidade tiro esportivo. A classificação veio durante os Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, em novembro do ano passado.

Alexandre Galgani já tem vaga garantida em Paris – Foto: Arquivo Pessoal

Na prova R4 carabina de ar em pé, o atirador somou 252.3 pontos, garantiu o ouro e quebrou o recorde da competição.

Na última edição da Paralimpíada, em Tóquio, Galgani também esteve presente, mas não conquistou medalhas. “Agora é foco total para Paris. Se Deus quiser, vou trazer a tão sonhada primeira medalha do tiro paralímpico”, disse.

Já nos Jogos Olímpicos, quem está perto de uma vaga é Felipe Bardi. O americanense conquistou o índice para disputar a competição no ano passado, em setembro. Ao terminar os 100 metros rasos em 9s96, ele se tornou o homem mais rápido da história do País na prova e colocou um pé em Paris.

Murilo Sartori é o principal nome da natação americanense – Foto: Divulgação / Louisville Swimming & Diving

Os índices serão registrados até o dia 30 de junho, e se classificam três atletas por prova. Assim, para Bardi ser oficializado na Olimpíada, basta que sua marca permaneça no top 3 nacional até o fim do período. Assim como Galgani, ele esteve em Tóquio, mas também não foi medalhista.

Já nos esportes coletivos, ao menos cinco integrantes da região podem pintar em Paris.

No basquete feminino, o trio de americanenses Débora Costa, Leila Zabani e Stephanie Soares entrará em quadra entre os dias 8 e 11 de fevereiro para a disputa do Pré-Olímpico.

Para se classificar, o time brasileiro terá de ficar entre os três primeiros em um grupo que ainda conta com Alemanha, Austrália e Sérvia. É importante ressaltar que, mesmo que se classifiquem, as atletas ainda precisarão ser convocadas posteriormente para a disputa dos Jogos.

No futebol, Giovane, de Santa Bárbara d’Oeste, e Guilherme Biro, de Sumaré, também entrarão em campo pelo Pré-Olímpico. A competição acontece de 20 de janeiro a 11 de fevereiro. Duas equipes se classificam. Os jogadores ainda dependeriam de nova convocação.

Alexandre Galgani – Foto: Miriam Jeske-CPB

Alexandre Galgani – Tiro esportivo

Idade: 40 | Primeiro classificado da região, Galgani nasceu em Americana, mas atualmente mora em Sumaré. Estará nos Jogos Paralímpicos pela terceira vez consecutiva. Conseguiu a classificação durante o último Parapan.

Débora Costa – Foto: Fiba-Divulgação

Débora Costa – Basquete

Idade: 32 | A americanense, que atua no Sesi Araraquara, disputará o Pré-Olímpico entre os dias 8 e 11 de fevereiro. O Brasil está no grupo ao lado de Alemanha, Austrália e Sérvia e, para se classificar, precisará ficar entre os três primeiros colocados.

Leila Zabani – Foto: Miriam Jeske-COB

Leila Zabani – Basquete

Idade: 32 | Jogadora do Ituano, a americanense também está confirmada no Pré-Olímpico. No ano passado, foi a maior pontuadora do Brasil durante a campanha que culminou no título do Pan.

Stephanie Soares – Foto: Reprodução-Redes sociais

Stephanie Soares – Basquete

Idade: 23 | Assim como Débora e Leila, a americanense estará no Pré-Olímpico. Ela foi a quarta escolha do Draft da WNBA de 2023, a principal liga de basquete feminino dos Estados Unidos. Seu time é o Dallas Wings.

Giovane – Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Giovane – Futebol

Idade: 20 | Natural de Santa Bárbara, Giovane integra o time profissional do Corinthians desde 2022. Ele foi convocado para jogar o Pré-Olímpico entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro. Garantem vaga em Paris as duas melhores equipes do quadrangular final.

Guilherme Biro – Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Guilherme Biro – Futebol

Idade: 19 | Também está no profissional do Corinthians há dois anos e já chegou a ser capitão da seleção brasileira Sub-20. Ele é natural de Campinas, mas morou boa parte de sua vida em Sumaré. Assim como Giovane, jogará o Pré-Olímpico.

Murilo Sartori – Foto: Satiro Sodré / SS Press / CBDA

Murilo Sartori – Natação

Idade: 21 | Disputou os Jogos de Tóquio nos 200 m livre. Neste ano, o americanense, que compete pelo Flamengo, busca retornar à competição. Para isso, precisará conquistar o índice olímpico na seletiva nacional, em maio, ainda sem data definida.

Felipe Bardi – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Felipe Bardi – Atletismo

Idade: 25 | Atleta do Sesi-SP, o americanense busca a segunda participação nos Jogos Olímpicos. Ele já conseguiu o índice necessário, mas precisa que sua marca – que é o atual recorde brasileiro – se mantenha entre as três melhores do País até 30 de junho.

Guilherme Rosolen – Foto: Minas Tênis Clube / Divulgação

Guilherme Rosolen – Natação

Idade: 29 | Outro americanense que busca nadar nas águas de Paris. Assim como Murilo Sartori, o atleta do Minas terá de passar pela seletiva nacional para tentar a vaga olímpica. A tendência é que ele busque a classificação nos 100 m borboleta.

Guilherme Mapelli – Foto: Gaspar Nóbrega / COB

Guilherme Mapelli – Canoagem

Idade: 29 | Nascido em Americana é bicampeão pan-americano na canoagem slalom e vai disputar a seletiva nacional em fevereiro. Se passar irá para o Pan-Americano de sua modalidade, em março, no Rio de Janeiro. A vaga olímpica será definida no torneio.