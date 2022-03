Red Bull vive drama e deixa Ferrari vencer com Leclerc e Sainz; Hamilton é o 3º

Charles Leclerc e Carlos Sainz deram uma dobradinha para a Ferrari no primeiro pódio da nova temporada da Fórmula 1, no GP do Bahrein, disputado neste domingo, e encerraram um longo jejum da equipe italiana. O monegasco ficou em primeiro, seguido pelo companheiro espanhol, em segundo, e Lewis Hamilton, em terceiro. A formação só foi possível porque a Red Bull viveu um pesadelo no final da prova.

O atual campeão Max Verstappen teve um problema no carro a três voltas do fim, quando ocupava a segunda posição, e teve que abandonar a prova, entregando a vice-liderança a Sainz. Pouco tempo depois, na volta final, foi a vez de Pérez rodar na pista e ser ultrapassado por Hamilton, encerrando uma briga que começou no início da corrida. Além da vitória, Leclerc foi o autor da volta mais rápida, por isso somou o total de 26 pontos, iniciando a temporada na liderança.

Em meio aos lamentos da Red Bull, a Ferrari celebrou muito, pois fazia tempo que não sabia o que era comemorar uma vitória. A última corrida vencida por um piloto da equipe foi em 2019, no GP de Cingapura, quando Sebastian Vettel ainda integrava a equipe e conseguiu o primeiro lugar, seguido por justamente por Leclerc como vice-líder. O jejum, portanto, foi iniciado após um dobradinha e encerrado com outra.

Neste domingo, a disputa entre os protagonistas foi intensa desde o início. Quinto do grid, o britânico da Mercedes largou bem e tomou a quarta colocação de Sergio Pérez, ultrapassado também por Magnussen, que veio da sétima posição para ficar em quinto. Jogado para baixo, Pérez se recuperou rápido, até colar em Hamilton na décima volta, e encaixar uma bela ultrapassagem por fora para retornar ao quarto lugar.

As primeiras voltar confirmaram um pouco a declaração dada por Hamilton no sábado, após o treino classificatório, quando ele disse que os carros da Red Bull e da Ferrari estavam em outro nível quando comparados com sua Mercedes. Enquanto Leclerc, Verstappen e Sainz formavam o top 3, seguidos por Sérgio Perez, Hamilton foi o primeiro a parar e voltou em 12º lugar.

A partir daí, os primeiros colocados também começaram a fazer suas primeiras paradas. Verstappen e Sainz foram aos boxes no mesmo momento. Assim, Pérez chegou a assumir o segundo lugar e George Russell, o terceiro, mas logo a formação Leclerc, Verstappen e Sainz foi retomada.

Quando chegou a vez do monegasco da Ferrari parar, o retorno para a pista, após três segundos nos boxes, foi de volta para a primeira posição. Na sequência, contudo, foi iniciada uma disputa ensandecida entre ele e o atual campeão da Fórmula 1. Verstappen abriu a asa móvel na volta 17 e passou o rival na curva 1, que respondeu na hora, também abrindo a asa, e assumiu a liderança novamente.

Na próxima passagem pela curva 1, o holandês repetiu a dose e deixou Leclerc para trás de novo, mas a briga continuou e o monegasco voltou para o primeiro lugar. A disputa seguiu acirrada, com novas tentativas de Max, barradas por uma defesa precisa do piloto da Ferrari.

Aos poucos, a briga entre os dois pilotos esfriou e Leclerc conseguiu uma segurança maior na ponta. Enquanto isso, as posições intercaladas entre Ferrari e Red Bull persistiam no top 4 e o hepta campeão Hamilton se esforçava o quanto podia para escalar na classificação, até conseguir alcançar o quinto lugar na volta 39.

Perto do fim, na volta 46, a AlphaTauri de Pierry Gasly teve um princípio de incêndio, por isso o safety car entrou na pista e forçou uma relargada, com Leclerc e Verstappen mais próximos. O procedimento seguiu as regras reformuladas sobre a atuação do safety car, após a polêmica na decisão da Fórmula 1 no ano passado, em Abu Dabi.

Após o carro de segurança sair da pista, a principal briga foi entre Sainz e Verstappen, enquanto o monegasco manteve uma distância segura. Então, quando restavam três voltas, Sainz conseguiu a ultrapassagem para engatilhar a dobradinha da Ferrari. No instante seguinte, Verstappen teve um problema não especificado com o carro e foi para o boxes, despencando na classificação antes de abandonar a prova.

Assim, as voltas finais ficaram reservadas para uma disputa entre Lewis Hamilton, quarto colocado, e Sergio Pérez, o terceiro. Na última volta, o pesadelo da Red Bull ganhou proporções ainda maiores, pois o mexicano rodou na pista e abriu caminho para o heptacampeão entrar no pódio.

1º – Charles Leclerc (MON/Ferrari) – 1h37min33s574

2º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari) – a 5s598

3º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – a 9s675

4ª – George Russell (ING/Mercedes) – a 11s211

5ª – Kevin Magnussen (DIN/Haas) – a 14s754

6º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) – a 16s119

7º – Esteban Ocon (FRA/Alpine) – a 19s423

8º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) – a 20s386

9ª – Fernando Alonso (ESP/Alpine) – a 22s390

10º – Zhou Guanyu (CHIN/Alfa Romeo) – 23s064

11º – Mick Schumacher (ALE/Haas) – 32s574

12º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – 45s873

13º – Alexander Albon (TAI/Williams) – 53s932

14º – Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) – 54s975

15º – Lando Norris (ING/McLaren) – 56s335

16º – Nicholas Latifi (CAN/Williams) – 1min01s795

17º – Nico Hulkenberg (ALE/Aston Marin) – 1min03s829

18º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

19º- Max Verstappen (HOL/Red Bull)

—————————————————–

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri)