Red Bull tem mais um troféu quebrado após equipe se empolgar em comemoração

A Red Bull teve mais um troféu danificado na Fórmula 1, neste domingo. Desta vez, a culpa foi da própria equipe austríaca, que se empolgou demais ao comemorar a dobradinha do holandês Max Verstappen e do mexicano Sergio Pérez no GP da Bélgica, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps.

A situação aconteceu quando a equipe posava para fazer a foto da vitória ainda nos boxes. Logo após o clique, integrantes do time estouraram espumantes e parte da equipe correu para evitar o “banho”, entre eles os dois pilotos. Um dos troféus, que estava no chão, foi “atropelado” por membros da equipe.

Desta vez, a vítima foi Pérez, que teve seu troféu danificado. “Quebrou de novo”, gritou Verstappen, enquanto outros membros da equipe davam risada da cena, em vídeo publicado na conta oficial da Red Bull no Instagram.

A situação incomum já havia acontecido no fim de semana passado, ao fim do GP da Hungria. Na ocasião, o inglês Lando Norris foi o culpado. Ele bateu sua garrafa de espumante no assoalho do pódio, o que acabou derrubando o troféu de Verstappen. Como a peça era de porcelana, ela se espatifou ao tocar o chão. O artista responsável pela obra já avisou que vai confeccionar outro troféu para o piloto holandês.

Mas nenhum destes incidentes abalam a Red Bull. A equipe vem dominando a temporada da Fórmula 1 como poucas equipes já fizeram na história da categoria. Neste domingo, acumulou sua 13ª vitória no campeonato, somando uma da temporada passada. No total, a equipe venceu as 12 provas já disputadas neste ano.

Além de liderar com folga o Mundial de Construtores, o time lidera o Mundial de Pilotos, com Verstappen. O holandês está cada vez mais perto de assegurar seu tricampeonato. Na primeira colocação disparado, ele soma 314 pontos, contra 189 do vice-líder Pérez.