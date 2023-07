Red Bull domina GP da Bélgica, com Verstappen em 1º e Pérez em 2º; Leclerc fecha pódio

A Red Bull conseguiu sua 27ª dobradinha na Fórmula 1 neste domingo graças ao grande desempenho de Max Verstappen e Sergio Pérez no GP da Bélgica. Mesmo largando em sexto, o líder do campeonato sobrou na pista e venceu com tempo de 1h22min30s450. Pérez parece ter reencontrado o bom momento e se mantém no pódio novamente. Com 100% de aproveitamento na temporada, esta foi a 13ª vitória consecutiva da Red Bull na Fórmula 1, recorde na competição.

O pódio ainda teve Charles Leclerc, que segurou Lewis Hamilton para garantir lugar para a Ferrari no top 3. Seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, abandonou a prova por danos no carro.

A estratégia da Mercedes deu certo, Hamilton terminou na frente de Fernando Alonso (quinto colocado) e ainda roubou a volta mais rápida de Verstappen na última volta. Com o resultado, o britânico heptacampeão fica apenas um ponto atrás de Alonso na classificação, 149 e 148. George Russell, Lando Norris, Esteban Ocon, Lance Stroll e Yuki Tsunoda completaram o top 10 no circuito de Spa.

Verstappen chegou aos 314 pontos na classificação geral, seguido de longe por Pérez, que tem 189. São 125 pontos de diferença. O quinto colocado, logo atrás de Alonso e Hamilton, é Leclerc, que chega a 99 pontos na classificação do campeonato.

Verstappen segue liderando com folga. Esta foi a 10ª vitória de Verstappen na temporada, a oitava seguida. Nas únicas duas vezes que o bicampeão não venceu, Pérez tratou de levar o primeiro lugar da corrida no Azerbaijão e na Arábia Saudita. Verstappen chega a 45 vitórias na Fórmula 1 na carreira. O piloto da Red Bull chega à metade da temporada sobrando e entra na paralisação do torneio com ótima folga rumo ao tricampeonato.

“É uma nova posição, vencer saindo de sexto. Eu sabia que tínhamos um carro muito competitivo. Consegui evitar qualquer confusão na largada, sobreviver à curva 1. Fiquei um pouco travado no começo da prova, mas depois consegui ultrapassar. A gente olha tudo, eu diminuí o ritmo no final porque esta pista degrada muito os pneus, então você não pode fazer coisas desnecessárias”, disse Verstappen após a vitória.

“Foi uma corrida boa para a equipe, nós tivemos uma boa largada. Eu consegui passar o Charles, dali para frente foquei em apenas trazer meu carro para o fim da prova. O Max ultrapassou, veio muito rápido e não pude fazer nada. Estou mirando para não descer mais do pódio daqui para frente, tem sido um começo de ano difícil para mim. Eu precisava destes resultados e agora vou focar em voltar ainda melhor”, afirmou Pérez.

Depois de um grande fim de semana, com direito a pódio na corrida sprint, o jovem Oscar Piastri abandonou a prova do GP da Bélgica logo na primeira volta. O australiano bateu com Carlos Sainz e danificou o carro da McLaren, sendo obrigado a abandonar. Mais tarde, Sainz também deixou a prova.

A pole position de Leclerc não durou muito. O monegasco, logo na largada, foi ultrapassado por Sergio Perez. Verstappen largou da sexta posição, mas não demorou para ganhar espaço na briga pelo pódio. Após ultrapassar Hamilton, o holandês deixou Leclerc para trás na nona volta. Neste momento, a Red Bull já dominava a corrida, com os dois pilotos aproveitando para ir ao boxe. Na 17ª volta, o atual bicampeão da Fórmula 1 assumiu de vez a liderança no circuito de Spa.

A chuva chegou a aparecer, mas não ficou tão forte e os pilotos mantiveram os pneus de pista seca até a nuvem que cercava o circuito se dispersar. Na briga pela zona de pontuação, Pierre Gasly, que ficou com pódio na sprint, e Alexander Albon travaram uma boa disputa.

A Fórmula 1 terá uma pausa de quase um mês, retornando para a segunda metade da temporada no dia 25 de agosto, com o Grande Prêmio da Holanda.

Confira o resultado do GP da Bélgica:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h22min30s450

2º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 22s305

3º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 32s259

4º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 49s671

5º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 56s184

6º – George Russell (ING/Mercedes), a 1min03s101

7º – Lando Norris (ING/McLaren), a 1min13s719

8º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1min14s719

9º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min19s340

10º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1min20s221

11º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min23s084

12º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1min25s191

13º – Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo), a 1min35s441

14º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 1min36s184

15º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1min41s754

16º – Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), 1min43s071

17º – Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1min44s476

18º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 1min50a450

Abandonaram – Oscar Piastri (AUS/McLaren) e Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari)