Esporte Red Bull domina e Verstappen lidera 1º treino livre do GP da Inglaterra de F-1

Contando com atualizações, a Red Bull voltou a mostrar força na Fórmula 1, na abertura das atividades do GP da Inglaterra de Fórmula 1. O holandês Max Verstappen foi o mais rápido no primeiro treino livre, seguido pelo companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez. O terceiro mais veloz foi o surpreendente tailandês Alexander Albon, da hoje limitada Williams.

O atual bicampeão mundial marcou o tempo de 1min28s600 enquanto Pérez, que vem de um fim de semana de recuperação na Áustria, anotou 1min29s048. Albon veio logo atrás, com 1min29s089. A Williams não revelou se o carro do tailandês estava com tanque vazio, o que reduz o peso do carro e permite tempos melhores.

Num treino sem maiores ocorrências, o espanhol Fernando Alonso voltou a se destacar ao registrar o quarto melhor tempo com sua Aston Martin. Já a Ferrari e a Mercedes ficaram aquém do esperado, apesar de contar com novidades em seus carros.

O monegasco Charles Leclerc não passou do quinto lugar, enquanto o pressionado espanhol Carlos Sainz Jr. foi o sétimo mais veloz. Festejado pela torcida, Lewis Hamilton colocou a Mercedes no 12º lugar. George Russell apareceu no 14º posto.

Os pilotos voltam para a pista às 12 horas (de Brasília) desta sexta-feira para o segundo treino livre do fim de semana. O terceiro será às 7h30 de sábado. A classificação está marcada para as 11h, mesmo horário da corrida, no domingo.

Confira o resultado do primeiro treino livre do GP da Inglaterra:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min28s600

2º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min29s048

3º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min29s089

4º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min29s268

5º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min29s280

6º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min29s319

7º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min29s357

8º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s441

9º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min29s471

10º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s658

11º – Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min29s691

12º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min29s768

13º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s828

14º – George Russell (ING/Mercedes), 1min29s874

15º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min30s090

16º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min30s092

17º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min30s124

18º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min30s321

19º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min30s385

20º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min30s591