Esporte Red Bull Bragantino volta a vencer no Brasileirão e freia embalo do Athletico-PR

Após três empates seguidos, enfim o Red Bull Bragantino voltou a vencer no Brasileirão. Na noite deste sábado, em jogo válido pela sétima rodada, o time venceu o Athletico-PR, pelo placar de 2 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Eduardo Sasha e Thiago Borbas, um em cada tempo, fizeram os gols do duelo.

Com o resultado, além de voltar a vencer, o Red Bull Bragantino subiu na tabela e agora é décimo colocado com 10 pontos. Já o Athletico-PR viu a sua série de três vitórias seguidas chegar ao fim, mas segue na parte de cima da tabela do Brasileirão, na quinta colocação com 12 pontos.

Jogando em casa, o Red Bull Bragantino começou melhor na partida e não demorou para abrir o placar. Aos 16 minutos, Lucas Evangelista bateu cruzado da entrada da área e Eduardo Sasha apareceu para desviar no meio do caminho para o fundo das redes. Após o gol, o Athletico-PR foi para cima em busca do empate.

Porém, a melhor oportunidade do empate do Athletico-PR veio nos acréscimos. Aos 46 minutos, Alex Santana aproveitou o bate rebate na área e ficou cara a cara com Cleiton, mas pegou mal na bola e mandou por cima. Por isso, o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial dos donos da casa.

Na volta para o segundo tempo, o Red Bull Bragantino quase ampliou logo aos quatro minutos. Sasha serviu Helinho, que lançou Vitinho na área. O atacante driblou o goleiro Bento, mas acabou ficando sem ângulo e chutou para fora. Minutos depois, aos sete, foi a vez de Helinho, mas desta vez o goleiro do Athletico-PR fez um verdadeiro milagre.

Do outro lado, o Athletico-PR se arriscava como podia em busca do empate. A melhor chance veio aos 20 minutos, Canobbio recebeu na ponta direita e chutou cruzado, obrigando Cleiton a fazer uma bonita defesa. Mas, nos minutos finais, o Red Bull Bragantino fez mais um e deu números finais a partida. Aos 40 minutos, Mosqueira invadiu a área, deixou um zagueiro para trás e serviu Thiago Borbas que só teve que completar para o gol aberto.

Os dois times voltam a campo no Brasileirão no próximo final de semana para a disputa da oitava rodada do Brasileirão. No sábado (27), o Athletico-PR recebe o Grêmio, na Arena da Baixada, às 16h. Já no domingo (28), às 18h30, o Red Bull recebe o Santos, no Estádio Nabi Abi Chedid.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 ATHLETICO-PR

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Realpe e Guilherme Lopes (Aderlan); Matheus Fernandes (Jadsom Silva), Lucas Evangelista e Bruninho (Eric Ramires); Helinho (Henry Mosquera), Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Vitinho. Técnico – Pedro Caixinha.

ATHLETICO-PR – Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Madson; Hugo Moura (Fernandinho), Alex Santana, Vitor Bueno (Canobbio) e Terans (Vitor Roque); Cuello (Thiago Andrade) e Willian (Pablo). Técnico – Paulo Turra.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

GOL – Eduardo Sasha, aos 16, do primeiro tempo e Thiago Borbas, aos 40 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cleiton e Jadsom Silva (Red Bull Bragantino) e Canobbio, Madson e Thiago Andrade (Athletico-PR).

RENDA – R$ 117.490,00.

PÚBLICO – 3.769 total

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).