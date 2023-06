Red Bull Bragantino vence o Goiás e consolida bom momento no Brasileirão

O Red Bull Bragantino emplacou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, recebeu o Goiás e venceu por 2 a 0, com gols de Eduardo Sasha e Sorriso, ambos no primeiro tempo. A partida, válida pela 12ª rodada, foi realizada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Com o resultado, o Red Bull Bragantino está há três jogos invicto. Vinha de empate, por 1 a 1, com o Atlético-MG e uma incrível goleada, por 4 a 0, diante do Flamengo. Assim, chegou à sexta colocação com 21 pontos, um a menos do que o Fluminense, que fecha o G-4. Dentro de casa, não perde há cinco jogos, sendo quatro vitórias seguidas.

O Goiás, que empatou com o Fluminense, por 1 a 1, e derrotou o Vasco, por 1 a 0, conquistando sua primeira vitória como visitante, não conseguiu manter o ritmo. Continua com 11 pontos, ainda na zona de rebaixamento, em 17º lugar. A partida marcou a estreia do técnico português Armando Evangelista, que não estava regularizado na vitória contra o Vasco, embora tenha treinado o time.

Jogando dentro de casa, o Red Bull Bragantino pressionou a saída de bola e levou perigo logo no começo. Após roubar a bola, Eduardo Sasha chutou da entrada da área, no cantinho, mas Tadeu fez boa defesa. Depois, perdeu grande chance com Eduardo Santos, em jogada ensaiada de escanteio. Ele recebeu livre na pequena área, mas finalizou no travessão.

Aos seis minutos, a pressão deu resultado. Eric Ramires acionou Eduardo Sasha na entrada da grande área, do lado esquerdo. O atacante chutou de primeira, de chapa, e acertou o ângulo oposto para marcar um golaço.

Ainda no primeiro tempo, Sasha quase ampliou em chute dentro da área, mas carimbou o travessão. Aos 46 minutos, a vantagem no placar foi ampliada. Vitinho fez boa jogada na esquerda e cruzou rasteiro na pequena área. Sorriso deu um carrinho na segunda trave para completar e fazer 2 a 0.

Mesmo com a vantagem, o Red Bull Bragantino continuou no ataque no segundo tempo, mas sem nenhuma chance clara de gol. Thiago Borbas, que saiu do banco, foi bastante participativo com chutes de longe, mas sem perigo para Tadeu. O time paulista também teve algumas faltas, mas que pararam na barreira. Sem reação, o Goiás não conseguiu evitar a derrota por 2 a 0.

Pela 13ª rodada, o Red Bull Bragantino joga apenas no domingo, às 11h, quando visita o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). No dia seguinte, às 20h, o Goiás recebe o Coritiba no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

Antes, porém, a dupla tem compromissos pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Líder de seu grupo com 11 pontos, o Red Bull Bragantino recebe o Tacuary, do Paraguai, na quarta-feira, às 19h. Já o Goiás, líder com nove pontos, visita o Santa Fe, da Colômbia, um pouco mais tarde, às 23h.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 GOIÁS

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba (Jhonny); Jadsom Silva (Aderlan), Matheus Fernandes (Nathan Camargo), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Gustavinho); Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

GOIÁS – Tadeu; Maguinho (Bruno Santos), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli (Dodô), Guilherme Marques e Julián Palacios (Alesson); Apodi (Matheusinho) e Matheus Peixoto (Lucão). Técnico: Armando Evangelista.

GOLS – Eduardo Sasha, aos seis minutos, e Sorriso, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jadsom Silva e Vitinho (Red Bull Bragantino). Maguinho e Bruno Melo (Goiás).

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA – R$ 96.960,00.

PÚBLICO – 3.798 torcedores.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).