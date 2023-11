Red Bull Bragantino vence desesperado Goiás, ajuda o Santos e mantém caça ao líder Botafogo

O Red Bull Bragantino continua na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Após a derrota do líder Botafogo, o time paulista superou o desesperado Goiás, por 2 a 0, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO), pela 31ª rodada, e ficou a quatro pontos dos cariocas. Assim como o Botafogo, o Red Bull Bragantino tem um jogo a menos, mas os times se enfrentam daqui a três rodadas.

Com esta vitória, o Red Bull Bragantino chegou a 55 pontos e se manteve em terceiro lugar. O time de Pedro Caixinha tem um jogo atrasado, da 30ª rodada, contra o Flamengo, e encara o líder Botafogo na 34ª rodada, em Bragança Paulista, podendo diminuir para um ponto a diferença. Quem também ficou feliz pelo resultado foi o Santos. Com a derrota, o Goiás caiu para o 18º lugar, com 32 pontos, a cinco do time paulista, com 37.

Podendo encostar ainda mais no líder Botafogo, o Red Bull Bragantino aproveitou a fragilidade do Goiás para dominar os primeiros minutos do duelo. O zagueiro Léo Ortiz, de cabeça, quase abriu o marcador com dois minutos, mas Tadeu fez uma linda defesa à queima roupa. Com mais posse de bola, o time paulista incomodou a defesa mandante, com chutes de longa distância e na bola aérea, mas sem sucesso.

Aos poucos, o Goiás foi equilibrando o duelo, principalmente explorando os contra-ataques. Léo Realpe chegou a ser expulso, mas o cartão foi anulado por impedimento de Allano. Na reta final, o Red Bull Bragantino voltou a crescer em campo. Quase Helinho marca um golaço, mandando raspando o ângulo de Tadeu. Quando o empate parecia persistir, Thiago Borbas recebeu lindo passe de Helinho e bateu na saída do goleiro, para colocar os paulistas em vantagem, aos 44 minutos.

Com a vantagem, o Red Bull Bragantino voltou para o segundo tempo esperando o Goiás, para matar o jogo nos contra-ataques. Sasha recebeu em velocidade e parou em Tadeu. O atacante ficou com o rebote, rolou para Borbas e o goleiro fez nova defesa. A resposta dos donos da casa veio imediata. Matheus Babi cabeceou e Cleiton voou para evitar o gol de empate. Depois, a trave foi quem salvou o time paulista, em finalização de letra de Guilherme Marques.

Com o passar do tempo, o Goiás seguiu com amplo domínio, mas abusou do jogo aéreo. A estratégia de esperar, deu resultado para o Red Bull Bragantino, que chegou a ampliar com Talisson, em contra-ataque, mas o gol foi anulado pelo VAR, por impedimento. Aos 44, Luan Cândido recebeu na linha de fundo e cruzou para Talisson, que só empurrou para as redes. O gol chegou a ser revisado pelo VAR, mas desta vez não apontou nenhuma irregularidade e o time paulista pôde comemorar mais três pontos.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino tem o confronto paulista contra o Corinthians, no domingo, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, no interior de São Paulo. Mais tarde, às 18h30, o Goiás visita o Coritiba, às 18h30, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 2 RED BULL BRAGANTINO

GOIÁS – Tadeu; Maguinho (Apodi), Lucas Halter, Sidimar e Hugo (Sander); Willian Oliveira (Julián Palacios), Morelli e Gustavo Marques (João Magno); Allano, Vinícius (Alesson) e Matheus Babi. Técnico: Armando Evangelista.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom Silva (Luan Cândido), Lucas Evangelista, Helinho (Vitinho) e Henry Mosquera (Sorriso); Eduardo Sasha (Matheus Fernandes) e Thiago Borbas (Talisson). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS – Thiago Borbas, aos 44 minutos do primeiro tempo; Talisson, aos 44 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Jadson, Sorriso e Cleiton (Red Bull Bragantino); Hugo e Lucas Halter (Goiás).

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA – R$ 201.920,00.

PÚBLICO – 10.182 total.

LOCAL – Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).