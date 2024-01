Esporte Red Bull Bragantino vence a Portuguesa no Canindé e se reabilita no Paulistão

Depois de estrear com vitória em uma virada épica contra a Inter de Limeira, por 3 a 2, a Portuguesa não teve a mesma sorte em seu primeiro jogo no estádio do Canindé no Paulistão de 2024. Nesta quarta-feira, acabou derrotada pelo placar de 2 a 1, diante do Red Bull Bragantino. Nathan Mendes e Eduardo Sasha fizeram os gols do visitante, ambos no primeiro tempo, e na etapa final, Henrique Dourado descontou, de pênalti.

Com o resultado, a Portuguesa agora figura na segunda colocação do Grupo A, com três pontos. Já o Red Bull Bragantino, que se reabilitou após derrota para o Água Santa por 1 a 0 na estreia, somou seus primeiros três pontos no Grupo C, se igualando ao Corinthians, derrotado pelo Ituano.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com poucas chances claras de gols, mas o Bragantino foi eficiente nas poucas vezes que apareceu no ataque e construiu sua vitória. Abriu o placar aos 9 minutos, quando Lucas Cândido lançou o estreante Nathan Mendes, na área, que cabeceou para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Thomazella.

O segundo gol saiu aos 29. Depois de uma bela triangulação, Helinho cruzou com estilo para Eduardo Sasha, que só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol. A Portuguesa tentava responder à altura, mas não conseguiu furar a defesa adversária.

Na volta do intervalo, a Portuguesa continuou em cima e conseguiu descontar de pênalti. Aos 23 minutos, Giovanni Augusto fez jogada individual e bateu para o gol. Mas, após analisar as imagens do VAR, o árbitro Raphael Claus viu a bola batendo no braço de Andres Hurtado dentro da área e o pênalti foi marcado. Henrique Dourado foi para a cobrança e não desperdiçou.

Minutos antes, o Bragantino chegou a chutar uma bola na trave com Helinho. Mas, a partir daí, o time de Bragança Paulista se fechou na defesa e não deixou a Portuguesa chegar mais vezes com perigo após o gol.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da terceira rodada. Logo às 17h15, o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo, no estádio Nabi Abi Chedid. Mais tarde, às 18h, no MorumBis, a Portuguesa encara o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 1 X 2 RED BULL BRAGANTINO

PORTUGUESA – Thomazella; Douglas Borel, Yeferson Quintana, Patrick e Eduardo Diniz (Rone); Zé Ricardo (Ricardinho), Eduardo e Victor Andrade; Chrigor (Paraizo), Henrique Dourado e Felipe Marques (Giovanni Augusto). Técnico: Dado Cavalcanti.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Nathan Mendes (Andrés Hurtado), Léo Ortiz, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom Silva), Lucas Evangelista e Luan Cândido; Helinho (Laquintana), Henry Mosquera (Gustavinho) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS – Nathan Mendes, aos 9, e Eduardo Sasha, aos 29 minutos do primeiro tempo; Henrique Dourado, aos 28 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Henrique Dourado e Yeferson Quintana (Portuguesa); Matheus Fernandes e Nathan Mendes (Red Bull Bragantino).

CARTÃO VERMELHO – Andrés Hurtado (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Raphael Claus.

RENDA – R$ 91.450,00.

PÚBLICO – 2.785 pagantes.

LOCAL – Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).