Red Bull Bragantino perde no Equador e conhece a 1ª derrota na Sul-Americana

O Red Bull Bragantino sofreu sua primeira derrota na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira à noite, quando visitou o Emelec (EQU) e perdeu por 3 a 0, no estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador. Todos os gols da partida saíram no segundo tempo.

Além de ter sido o primeiro revés do time paulista na competição, o Emelec também pôs fim a uma sequência de quatro jogos sem derrota do Red Bull Bragantino, sendo três pelo Campeonato Paulista e a estreia na Sul-Americana contra o Tolima (COL).

Com o resultado negativo, o Bragantino caiu para o segundo lugar do Grupo G com três pontos ganhos. Enquanto o Emelec (EQU), que já havia vencido o Talleres (ARG) na estreia, manteve os 100% de aproveitamento e lidera a chave com seis pontos.

Esta foi a primeira viagem internacional do Red Bull Bragantino para partidas oficiais na última década. Há dois anos o time paulista até viajou para a Áustria, mas para disputar quatro amistosos e um jogo-treino contra times da Bulgária, Hungria e da Polônia.

Mesmo fora de casa, o Red Bull Bragantino teve o controle do jogo no primeiro tempo e poderia ter ido ao intervalo com vantagem no placar. O Emelec foi mais cauteloso, mas também criou oportunidade de balançar as redes.

O time paulista arriscou chutes de fora da área e colocou o goleiro Ortiz para trabalhar. Aos 17 minutos, Lucas Evangelista finalizou, o goleiro defendeu e no rebote Ytalo não conseguiu chegar a tempo para abrir o marcador.

Para não falar que os equatorianos não assustaram o Bragantino, aos 29 minutos Gracia cobrou falta e quase acertou o ângulo do goleiro Cleiton.

No segundo tempo a postura do Emelec foi completamente diferente e o time equatoriano construiu mais uma vitória na competição. Logo aos três minutos, Caicedo cruzou na área e Aderlan acabou desviando contra o próprio gol.

Atrás no placar, o time paulista precisou se expor em campo e acabou sofrendo o segundo gol aos 18 minutos, quando Gracia cobrou escanteio, a defesa não afastou e Zapata finalizou para o gol, sem chances de defesa para Cleiton.

Não bastasse a desvantagem no placar, o Red Bull Bragantino viu a situação ficar ainda mais complicada com a expulsão de Ricardo Ryller aos 27 minutos, após carrinho em que acabou levantando demais o pé e acertando Zapata.

Antes do apito final, aos 40, Cabeza ainda fez o terceiro gol no Emelec após confusão dentro da área e deu números finais ao confronto.

O Red Bull Bragantino volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Talleres (ARG) às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já o Emelec (EQU), no mesmo dia e horário visitará o Tolima (COL) na Colômbia.