Esporte Red Bull Bragantino ganha do Ceará no Castelão e assume a liderança provisória

O Red Bull Bragantino assumiu, de forma provisória, a liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer o Ceará, por 1 a 0, neste sábado à tarde, na Arena Castelão, pela quarta rodada. Invicto e com oito pontos, o time paulista aparece em primeiro lugar neste início de rodada.

O Bragantino foi melhor no primeiro tempo, mas na etapa final passou o tempo todo praticamente se defendendo. Esta foi a segunda derrota do Ceará, que continua com três pontos, por enquanto, em 15.º lugar.

O Ceará adotou a estratégia de forte pressão no início para buscar o seu gol. Por alguns momentos, deixou o time paulista em seu campo defensivo, porém, de forma bastante consciente, impedindo as finalizações dos cearenses.

O Red Bull Bragantino assustou em uma cobrança de falta de Hyoran, que passou perto da trave direita. Logo depois abriu o placar em jogada pelo lado esquerdo, quando Sorriso lançou Hyoran pelo lado esquerdo da área. Ele fez o passe lateral para Ytalo, na linha da grande área. O atacante bateu de primeira e acertou o canto direito do goleiro João Ricardo, aos 16 minutos.

Este gol deu mais confiança ao Red Bull bragantino, que mantinha bem postada sua defesa, impedindo as finalizações do Ceará, que não conseguiu as penetrações e nem teve sucesso em poucos cruzamentos pelo alto.

No segundo tempo, o Ceará voltou de novo com forte pressão na saída de bola do visitante. Mas, como já tinha acontecido, a pressão não se transformou em chances de finalização e de gol. O técnico Dorival Júnior ainda tentou mudar o panorama de jogo usando todas as suas substituições. Mas isso também não funcionou.

Mais cansado, o Red Bull fez a opção por se defender e segurar o resultado. Com isso, pouco atacou no segundo tempo. Eficiente na marcação, conquistou importante vitória fora de casa. Nos acréscimos, o lateral Ramon foi expulso por lance desleal.

O Ceará, pela quinta rodada, vai enfrentar o Athletico, na Arena da Baixada, sábado (7), às 20h30. Mas antes disso, pela Copa Sul-Americana, vai receber na Arena Castelão o La Guaira, da Venezuela, defendendo a liderança do Grupo G, pela quarta rodada. Na próxima quarta-feira (5), o Red Bull Bragantino volta a jogar pela Copa Libertadores, em sua quarta rodada do Grupo C, em casa diante do Vélez Sarsfield, da Argentina. No outro domingo, dia 8, às 18h, vai receber o Corinthians, num duelo paulista válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO

CEARÁ – João Ricardo; Michel (Nino Paraíba), Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard (Wesley), Rodrigo Lindoso (João Victor) e Geovane (Victor Luis); Erick (Yury Castilho), Mendonza e Vina. Técnico: Dorival Júnior.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Léo Ortiz, Renan e Ramon; Jadsom Silva, Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Hyoran (Bruno Tubarão); Helinho, Ytalo (Alerrandro) e Sorriso (Welliton). Técnico: Maurício Barbieri.

GOL – Ytalo, aos 16 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Lindoso (Ceará); Aderlan, Cleiton, Helinho, Ramon e Maurício Barbieri (Red Bull Bragantino).

CARTÃO VERMELHO – Ramon (Red Bull Bragantino).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).