Red Bull Bragantino faz 3 no Fortaleza no Castelão e sobe na tabela do Brasileirão

Com uma atuação consciente e eficaz, o Red Bull Bragantino venceu o Fortaleza por 3 a 0, neste sábado, na Arena Castelão. A partida foi válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de sofrer uma pressão desde o início do jogo, o time paulista mostrou competência e chegou à vitória com gols de Luan Cândido, Bruninho e Thiago Borbas.

O time de Bragança Paulista subiu para a sexta posição, com 28 pontos, voltou a vencer depois de três partidas e colou no pelotão da frente do Brasileirão. Antes tinha empatado com São Paulo e Inter (casa) e perdido para o Botafogo (fora) nas últimas três rodadas. O Fortaleza sofreu a sua terceira derrota seguida, porque antes tinha perdido para Cuiabá e Palmeiras e estaciona nos 23 pontos, na 11ª colocação.

O time cearense deixou o campo sob vaias e ainda viu, aos 22 minutos do segundo tempo, uma torcedora invadir a Arena Castelão para abraçar Calebe e o técnico Juan Pablo Vojvoda. Ela foi retirada de campo por Thiago Galhardo, mas o clube deve ser punido por invasão.

A partida começou com muita intensidade com os dois times procurando o ataque com velocidade e troca constante de passes. Antes dos dez minutos, tanto Fortaleza quanto o Bragantino já tinham criado pelo menos uma chance real cada um para abrir o marcador.

Aos 22, o time paulista foi mais eficaz e marcou. Lucas Evangelista cobrou falta pela direita e Luan Cândido subiu na segunda trave e cabeceou no canto, sem chance para o goleiro. O Fortaleza teve a chance do empate aos 27, com Marinho, porém, o atacante demorou para finalizar e acabou travado por Juninho Capixaba.

O time da casa tentou o empate até o final do primeiro tempo, mas não foi competente na hora da finalização, embora tenha criado boas chances de gol.

O Fortaleza voltou do intervalo marcando em cima o visitante, mas o time paulista, bem organizado em campo, segurou a pressão e antes dos dez minutos, já tinha criado duas boas chances de gols, na base do contra-ataque.

O Bragantino chegou ao segundo gol aos 22, quando Bruninho recebeu passe de cabeça de Thiago Borbas, saiu na cara do gol e bateu forte. Após consultar o VAR e verificar que Bruninho não estava impedido, o árbitro confirmou o gol.

No final, o time paulista controlou o jogo e ainda fez o terceiro, aos 46, com Thiago Borbas. Bruninho cruzou na segunda trave e Sorriso chutou mascado, mas João Ricardo deu rebote e a bola sobrou no pé de Thiago Borbas. Ele só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes.

Pelo Brasileirão, o Fortaleza joga no próximo sábado diante do Goiás fora de casa, às 18h30, pela 18ª rodada, enquanto o Bragantino entra em campo no domingo, quando encara o Coritiba, fora de casa, às 18h30.

Antes, porém, os dois times têm compromisso no meio da semana pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Fortaleza joga na terça-feira contra o Libertad, no Paraguai, às 19h, pela primeira partida da decisão. Já o Bragantino encara o duelo nacional contra o América-MG, na quinta-feira, às 21h, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 0 X 3 RED BULL BRAGANTINO

FORTALEZA – João Ricardo; Dudu (Lucero), Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Yago Pikachu), Lucas Sasha, Pochettino e Calebe (Machuca); Marinho (Guilherme) e Thiago Galhardo (Kauan). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Luan Cândido (Hurtado), Léo Ortiz (Luan Patrick), Natan e Juninho Capixaba; Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Eric Ramires (Gustavinho); Thiago Borbas, Vitinho (Sorriso) e Eduardo Sasha (Bruninho). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS – Luan Cândido, aos 22 minutos do primeiro tempo. Bruninho, aos 22, e Thiago Borbas, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guilherme e Titi (Fortaleza); Thiago Borbas, Gustavinho e Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA – R$ 301.304,00.

PÚBLICO – 26.124 pagantes.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).