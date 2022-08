Red Bull Bragantino e Ceará empatam em jogo dos pênaltis em Bragança Paulista

Num jogo marcado por pênaltis, perdidos e convertidos, Red Bull Bragantino e Ceará empataram por 1 a 1, neste domingo à noite, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi um resultado ruim para os dois times, porque os paulistas vinham de duas derrotas seguidas, para Atlético-GO e São Paulo, e seguem na intermediária décima posição, com 31 pontos. O Ceará completou cinco jogos sem vitória, com três derrotas e dois empates, ocupando a 15ª posição, com 26 pontos, e preocupado com o rebaixamento.

O time paulista mandou no primeiro tempo, quando teve mais volume de jogo, criou várias oportunidade, porém, não abriu o placar. A sua melhor chance surgiu no final desta etapa, quando Luiz Otávio derrubou Carlos Eduardo. Na cobrança, Lucas Evangelista bate e João Ricardo caiu do lado esquerdo, espalmando para fora, aos 45 minutos.

No segundo tempo, o Ceará voltou melhor e quase marcou aos 16 minutos, numa cabeçada de Jhon Vasques que acertou a trave esquerda de Cleiton. Depois disso, começou a série de pênaltis perdidos. Aos 23 minutos, o lateral Aderlan derrubou Zé Roberto, cometendo pênalti para o Ceará. Erick cobrou do lado esquerdo e Cleiton espalmou, mas no rebote Vina completou para as redes. O VAR indicou invasão de área.

Na repetição, Erick cobrou do lado direito e Cleiton defendeu de novo, mas desta vez o VAR indicou o avanço do goleiro antes da batida. Na terceira cobrança, Zé Roberto chutou no meio do gol e abriu o placar aos 34 minutos.

Atrás no placar, o Bragantino foi todo ao ataque, mesmo de forma desordenada. Aos 52 minutos o zagueiro Messias cometeu pênalti em cima de Natan. Na cobrança, Lucas Cândido deixou tudo igual.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 CEARÁ

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul (Praxedes), Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Hyoran (Miguel); Artur, Carlos Eduardo (Gabriel Novaes) e Helinho (Ramon). Técnico: Maurício Barbieri.

CEARÁ – João Ricardo; Michel, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Guilherme Castilho (Richardson) e Vina; Vásquez (Gabriel Lacerda), Matheus Peixoto (Zé Roberto) e Mendoza (Erick, depois Geovane). Técnico: Jucano Antonello.

GOLS – Zé Roberto, aos 34, e Luan Cândido, aos 57 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Helinho, Luan Cândido, Natan e Maurício Barbieri (Red Bull Bragantino); Luiz Otávio, Messias, Michel e Richardson (Ceará).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA – R$ 46.715,00.

PÚBLICO – 2.488 pagantes.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).