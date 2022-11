Red Bull Bragantino desencanta fora de casa e deixa o Avaí muito perto da Série B

O Red Bull Bragantino conseguiu encerrar a má sequência fora de casa na noite desta quarta-feira. O time paulista visitou o Avaí, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, e venceu por 2 a 1, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados por Artur e Helinho, enquanto Kevin descontou, todos no segundo tempo. O time paulista vinha de nove jogos sem vitórias como visitante, sendo sete derrotas. Com o resultado, chegou a 44 pontos e se consolidou na zona de classificação à próxima Copa Sul-Americana.

O Avaí, por outro lado, está com o rebaixamento à Série B praticamente certo, podendo ser rebaixado matematicamente na próxima rodada. Com 28 pontos, ocupa a 19ª e penúltima colocação, à frente apenas do já rebaixado Juventude, com 22.

Apesar de o Avaí ter a primeira chegada, em chute de Eduardo, foi o Red Bull Bragantino quem assustou. Após cruzamento, Hyoran cabeceou, mas o goleiro Vladimir saltou bem para defender. Depois, o meia quase marcou belo gol em finalização de fora da área, mas parou em nova defesa do goleiro adversário.

O Avaí respondeu pela direita, quando Renato cruzou na cabeça de Rômulo, que mandou com perigo. Mais perto do gol, os paulistas não se deixaram abater e quase marcaram se querer. Hyoran fez cruzamento e a bola bateu na trave. O Avaí ainda teve mais uma chance com Eduardo, que pegou chutou da meia-lua, mas para fora.

Na volta para o segundo tempo, porém, o Bragantino conseguiu transformar a superioridade em gol. Aos 14 minutos, Hyoran cobrou escanteio e, após desvio, a bola ficou para Artur, livre de marcação, chutar de primeira e abrir o placar.

Os mandantes sentiram o gol e logo depois viram a vantagem adversária aumentar. Após roubada de bola no meio-campo, Artur disparou pela direita, invadiu a área e cruzou na segunda trave. Totalmente livre, Helinho apareceu para completar de cabeça e fazer 2 a 0.

Os paulistas seguiram melhor e quase fizeram o terceiro com Artur, em chute bonito de fora da área, pela esquerda, mas Vladimir fez outra bela defesa. Quem marcou, porém, foi o Avaí, já aos 44 minutos, com Kevin. Em cobrança de pênalti, ele deslocou o goleiro e diminuiu. Apesar do ânimo com o gol, os catarinenses não tiveram tempo para evitar a derrota.

Os dois times voltam a campo no sábado pela 36ª rodada. Às 16h30, o Avaí visita o Santos, na Arena Barueri. Um pouco mais tarde, às 19h, o Red Bull Bragantino volta a jogar em casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, diante do América-MG.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 2 RED BULL BRAGANTINO

AVAÍ – Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Jean Cléber (Jean Pyerre), Renato (Lucas Silva) e Eduardo (Raphael); Rômulo (Nathan) e Bissoli (Pablo Dyego). Técnico: Fabrício Bento.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Raul (Jadsom Silva), Lucas Evangelista (Nathan Camargo) e Hyoran (Jan Hurtado); Artur (Gabriel Novaes), Carlos Eduardo (Sorriso) e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS – Artur, aos 14, Helinho, aos 22, e Kevin (pênalti), aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Lucas Ventura e Bissoli (Avaí). Carlos Eduardo (Red Bull Bragantino).

PÚBLICO – 3.022 presentes.

RENDA – R$ 57.095,00.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).