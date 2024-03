Esporte Red Bull Bragantino confirma favoritismo, bate Inter de Limeira e vai à semifinal do Paulistão

Confirmando seu favoritismo, o Red Bull Bragantino garantiu sua vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Com dois gols do uruguaio Thiago Borbas e um de Vitinho, o time de Bragança Paulista superou a Inter de Limeira por 3 a 0, neste domingo, no Nabi Abi Chedid, em jogo único das quartas de finais.

O adversário do Red Bull Bragantino ainda depende dos resultados de São Paulo e Novorizontino e Santos e Portuguesa, que ainda jogam neste domingo. O outro classificado para as semifinais foi o Palmeiras, que eliminou a Ponte Preta no sábado, por 5 a 1.

Precisando dar uma resposta após a eliminação na pré-Libertadores para o Botafogo no meio de semana, o Red Bull Bragantino impôs seu ritmo desde os primeiros minutos. Mantendo a posse da bola no campo de ataque, os donos da casa exploravam a velocidade de seus alas, Helinho e Vitinho, para quebrar as linhas da Inter de Limeira.

Os visitantes eram mais tímidos. Tentando surpreender no contra-ataque, não incomodou a defesa adversária. Apesar da superioridade, o Red Bull Bragantino só chegou ao gol na reta final da etapa. Após cobrança de escanteio fechada de Helinho, Thiago Borbas cabeceou na pequena área para abrir o marcador, aos 39 minutos.

O Red Bull Bragantino voltou com fome na segunda etapa. Aproveitando os espaços, Helinho arriscou de fora da área, Max Walef deu rebote e Borbas completou para as redes aos 12, para ampliar. O gol desestabilizou a Inter de Limeira, que viu logo depois Vitinho vencer o duelo com a marcação e marcar o terceiro, aos 15.

A grande vantagem deixou o Red Bull Bragantino confortável em campo, diminuindo a intensidade e com substituições para poupar alguns jogadores. A Inter de Limeira chegou a encaixar algumas triangulações, mas parou no goleiro Cleiton. Na reta final, os donos da casa seguraram a bola no ataque e conduziram a vitória até o encerramento da partida.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 3 X 0 INTER DE LIMEIRA

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha. Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom Silva (Raul), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Lincoln (Thiago Borbas); Helinho (Talisson), Eduardo Sasha (Gustavinho) e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

INTER DE LIMEIRA – Max Walef; JP Galvão, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário (César Morais); Emerson Santos (Kauê), Lucas Buchecha (Lima) e Gustavo Bochecha; Éverton Brito, Quirino (Rafael Silva) e Juninho (Albano). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS – Thiago Borbas, aos 39 minutos do primeiro tempo; Thiago Borbas, aos 12, e Vitinho, aos 15 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Vitinho (Red Bull Bragantino); Lucas Buchecha e JP (Inter de Limeira).

ÁRBITRO – Edina Alves Batista.

RENDA – R$ 165.250,00.

PÚBLICO – 5.386 presentes.

LOCAL – Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).