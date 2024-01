Red Bull Bragantino acompanha investigação de roubo em seu novo CT

A Polícia Civil está investigando um roubo nas dependências do novo Centro de Treinamento invadido do Red Bull Bragantino, localizado na cidade de Atibaia (SP). O local foi invadido por uma quadrilha no mês passado e o clube acabou sofrendo prejuízo estimado em quase R$ 1 milhão.

A polícia ainda não prendeu ninguém, mas tem uma pessoa suspeita de estar envolvida no roubo ao CT do Massa Bruta. Procurado pela reportagem, o Red Bull Bragantino, através da sua assessoria de imprensa, disse que “não irá se pronunciar oficialmente para não atrapalhar as investigações”.

O novo Centro de Treinamento do Massa Bruta fica em Atibaia, cidade vizinha a Bragança Paulista, e começou a ser construído em dezembro de 2021. As obras estão previstas para terminar neste ano, mas o local já foi utilizado pelas categorias de base.

No momento do roubo, nenhum jogador ou integrante do clube estava no local. Os funcionários foram feitos de reféns e os ladrões roubaram televisões que ainda não estavam instaladas, cabos de bobina e fios de cobre.