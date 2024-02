Red Bull abre investigação sobre chefe de Verstappen por ‘comportamento impróprio’

A Red Bull abriu uma investigação interna para apurar uma denúncia de “comportamento impróprio” envolvendo o seu chefe de equipe Christian Horner. De acordo com o jornal holandês “De Telegraaf”, a reclamação partiu de um integrante que faz parte da escuderia da Fórmula 1.

O conteúdo das alegações não foi detalhado, mas diante da questão, Oliver Mintzlaff, diretor do departamento de esportes da Red Bull, decidiu abrir uma investigação independente para o esclarecimento dos fatos.

“Esse processo já está em andamento, está sendo conduzido por um advogado externo especializado. A empresa leva essas questões extremamente a sério e a investigação será concluída o mais rápido possível. Não seria apropriado fazer mais comentários neste momento”, afirmou o dirigente.

Sobre o tema polêmico, Horner ficou na defensiva e imediatamente negou qualquer postura inapropriada de sua parte em relação às pessoas com quem trabalha no dia a dia. “Rejeito completamente essas alegações”, disse o chefe do piloto holandês Max Verstappen.

Christian Horner é casado com Geri Halliwell, ex-integrante da banda Spice Girls. O executivo trabalha na função de chefe de equipe na Red Bull desde 2005 e agora aguarda os desdobramentos da investigação.

Em meio a essa polêmica, a Red Bull vem trabalhando no lançamento do RB20, novo carro da equipe para a disputa da temporada 2024 de Fórmula 1. A primeira etapa acontece no início de março, com o GP do Bahrein.