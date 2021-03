Esporte Recuperado, Neymar é relacionado no PSG e deve voltar a jogar após 40 dias

Recuperado de lesão, Neymar foi relacionado no Paris Saint-Germain e deve voltar a jogar após mais de 40 dias fora dos gramados. O craque brasileiro participou dos últimos treinos e está na relação do técnico Mauricio Pochettino para o duelo contra o Lyon, que pode valer a liderança do Campeonato Francês. A partida está marcada para este domingo, às 17h (horário de Brasília), pela 30ª rodada.

Neymar se machucou no dia 10 de fevereiro, em jogo da Copa da França contra o Caen. A lesão foi no músculo adutor da coxa esquerda e o tempo previsto para recuperação era de aproximadamente quatro semanas. O período para se livrar da contusão, portanto, foi um pouco maior do que o previsto.

Mesmo assim, Pochettino garantiu recentemente que o brasileiro não havia tido uma “recaída” e vinha cumprindo o cronograma de recuperação normalmente. Hoje, o treinador argentino confirmou a presença do seu principal atleta entre os relacionados. “Neymar estará presente amanhã com o grupo”, disse, sem adiantar se o atacante será titular ou começará entre os reservas.

O atacante brasileiro ficou fora de nove partidas por causa dessa lesão mais recente. Neste período sem seu maior astro, o PSG venceu seis duelos, perdeu dois e empatou uma vez. Nesta temporada, Neymar disputou 18 jogos e anotou 13 gols.

Recentemente, o camisa 10 publicou um vídeo dele durante o treinamento no CT do Paris Saint-Germain, confirmando também que estava “evoluindo” na sua recuperação, dizendo que estava se sentindo bem e que não via a hora de jogar.

“Mesmo se o Neymar ficar três, quatro, cinco semanas sem jogar, ele é o melhor no treino. Tecnicamente é incrível. Ele não perdeu nada. Estamos muito felizes de tê-lo de volta. É o nosso jogador mais importante. Tem muita confiança e passa isso para o time. Não vejo a hora de contar com ele de novo”, afirmou o meio-campista italiano Marco Verratti, em entrevista coletiva neste sábado.

Para o confronto diante do Lyon, Pochettino não poderá contar com Juan Bernat, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Thilo Kehrer e Alexandre Letellier, todos em recuperação de suas respectivas lesões.

Lyon e PSG estão empatados com 60 pontos na tabela do Campeonato Francês, mas o time parisiense aparece à frente, na segunda colocação, por levar vantagem nos critérios de desempate. Lille lidera o torneio com 63 pontos e enfrenta neste sábado o Nîmes.