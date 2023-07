Recuperado do AVC, Van der Sar deixa UTI, agradece mensagens e projeta volta para casa

O drama de Edwin Van der Sar está perto de chegar ao fim. Nesta terça-feira, 11 dias após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (ACV) quando passava férias em Split, na Croácia, o ex-goleiro usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e seus familiares. Ao lado da mulher, Annemarie, ele postou uma foto celebrando a recuperação, dizendo que deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e revelando que deve receber alta em uma semana. Aproveitou para agradecer as inúmeras mensagens de apoio e carinho recebidas.

“Em primeiro lugar, queremos agradecer a todos por todas as ótimas mensagens de apoio. Estou feliz em compartilhar que não estou mais na unidade de terapia intensiva. No entanto, ainda estou no hospital. Espero ir para casa na próxima semana e dar o próximo passo na minha recuperação”, afirmou Van der Sara.

Antes, era o Ajax, onde foi ídolo como jogador e trabalhava como dirigente, quem estava divulgando as notícias da evolução do tratamento do AVC. Mesmo não ficando em coma, Van der Sar não conseguia se comunicar. Aos poucos, foi mostrando que reconhecia os familiares e agora celebra a vida.

O ex-goleiro estava em uma ilha em Split, quando sofreu a hemorragia cerebral. Removido às pressas com auxílio de um helicóptero, foi internado em estado grave. Ficou uma semana no hospital da Croácia, até a confirmação de quem não corria mais risco de morte.

No último sábado ele foi transferido para a Holanda, já com o quadro clínico bastante avançado. Agora, Van der Sar conta as horas para deixar o hospital e voltar para casa, onde seguirá com a recuperação. Ele deixou o Conselho do Ajax após 11 anos de serviços prestados, e não deve mais voltar a trabalhar após o susto.