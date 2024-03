Esporte Recuperado de lesão, meia-atacante Dodô reforça a Ponte Preta diante do Palmeiras

O técnico João Brigatti ganhou mais uma opção para escalar a Ponte Preta no próximo sábado, contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista: o meia-atacante Dodô.

Recuperado de um estiramento no joelho sofrido durante o jogo contra o São Paulo, no dia 10 de fevereiro, Dodô voltou aos treinos com os demais jogadores e fica à disposição de João Brigatti pra o jogo único deste sábado.

Desfalque nas últimas cinco partidas da Ponte Preta no Paulistão, Dodô ainda não está na sua melhor condição física e por isso deve iniciar o duelo contra o Palmeiras como opção no banco de reservas.

Emprestado no início do ano pelo Coimbra-MG, o meia-atacante tem sete partidas pela Ponte Preta e dois gols marcados, além de uma assistência. Palmeiras e Ponte se enfrentam às 18h deste sábado, na Arena Barueri. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Por determinação do Ministério Público de São Paulo, os jogos da Ponte Preta contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, além do dérbi campineiro, são realizados com torcida única.