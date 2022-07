Esporte Recuperado de acidente, piloto chinês confirma presença no GP da Áustria de F-1

O chinês Zhou Guanyu foi um dos nomes mais comentados durante e após o GP da Inglaterra de Fórmula 1, disputado no domingo. Longe da briga pelo pódio e pelas vitórias, o piloto da Alfa Romeo ganhou as manchetes por ter protagonizado grave acidente logo na largada no tradicional Circuito de Silverstone.

Atingido com força pelo britânico George Russell, da Mercedes, o carro do chinês capotou na pista e atravessou a caixa de brita de cabeça para baixo até parar na grave de proteção, que separa a pista da arquibancada. Ele sobreviveu ao acidente sem maiores preocupações.

E, nesta segunda-feira, garantiu que estará pilotando seu Alfa Romeo no fim de semana que vem, na Áustria. “Oi pessoal, queria agradecer a todos pelas mensagens gentis que recebi. Queria também agradecer aos comissários de prova e à equipe médica de Silverstone, que foram fantásticos. Já estou ansioso para voltar à pista, vejo vocês na Áustria!”, declarou.

O chinês só sobreviveu ao grave acidente graças ao halo, sistema de proteção adotado pela F-1 em 2018. O dispositivo é uma estrutura reforçada que se localiza logo acima da cabeça do piloto, elevando os níveis de segurança.

“O halo me salvou. E isso mostra que todo degrau que subimos para melhorar a segurança dos carros traz resultados reais e valiosos”, comentou o chinês, que agradeceu à F-1 e à Federação Internacional de Automobilismo (FIA). “Queria agradecer a todos pelo trabalho que vem sendo feito em melhorar a segurança dos nossos carros.”

O GP da Áustria será disputado no próximo fim de semana. Os pilotos vão para a pista pela primeira vez às 8h30 de sexta-feira, pelo horário de Brasília, para o primeiro treino livre do fim de semana. A corrida está marcada para as 10h de domingo.