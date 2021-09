Recuperado, Coutinho atua em jogo-treino do Barcelona contra time da 4ª divisão

O meia brasileiro Philippe Coutinho, recém-recuperado de lesão, participou nesta quarta-feira de um jogo-treino entre o Barcelona e o AE Prat, equipe que disputa a quarta divisão do Campeonato Espanhol. O jogador foi uma das atrações da atividade, realizada com portões fechados no centro de treinamento da equipe catalã, e que terminou com a vitória por 2 a 1, segundo informaram os visitantes, através das redes sociais.

Philippe Coutinho, que não atuou um minuto sequer nesta temporada, depois de passar por duas artroscopias na Espanha e uma operação no joelho esquerdo, aparece em foto publicada pelo Barcelona nos perfis que o

clube mantém nas redes sociais.

Além disso, a imagem apresenta o atacante holandês Luuk de Jong, recém-contratado junto ao Sevilla, que ainda não estreou pelo clube catalão, e o meia-atacante espanhol Pedri, que voltou das férias após participar da Eurocopa e dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

O Barcelona não jogará neste fim de semana devido ao adiamento da partida que estava prevista para acontecer contra o Sevilla, em Sevilha, pelo Conselho Superior de Esportes (CSD) da Espanha, que atendeu a um pedido da LaLiga, empresa responsável pela organização do Campeonato Espanhol, por não ser possível contar com jogadores cedidos às seleções sul-americanas.

Dessa forma, o próximo compromisso da equipe catalã será na próxima terça-feira em duelo contra o Bayern de Munique, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.