Recuperada de lesão, Bia Haddad arrasa polonesa e estreia com vitória em Montreal

Sem sinais de problemas físicos, Beatriz Haddad Maia voltou ao circuito nesta terça-feira e mostrou força em sua estreia no Torneio de Montreal, no Canadá. Atual vice-campeã, a tenista brasileira arrasou a polonesa Magdalena Frech, atual 79ª do ranking, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h43min de confronto.

Bia retornou aos torneios um mês depois de abandonar a partida nas oitavas de final do Torneio de Wimbledon, em Londres. Na ocasião, ela sentiu dores nas costas, o que forçou sua desistência da partida. O problema físico não chegou a preocupar, sem afetar seu calendário.

Nesta terça, ela mostrou estar totalmente recuperada do problema físico. Exibindo grande preparo físico no forte calor de Montreal, a número 12 do mundo dominou a rival desde o início do jogo. Sacou muito bem e disparou golpes fortes do fundo da quadra a todo momento, praticamente sem dar chances à adversária.

O primeiro set foi o mais equilibrado da partida. Bia saiu na frente, ao obter a primeira quebra de saque da partida. E só foi ameaçada no game em que sacou para fechar a parcial. Ela salvou dois break points e confirmou o triunfo no set.

Na segunda parcial, Bia entrou em quadra embalada. E se impôs logo no primeiro saque da rival. Na sequência, emplacou nova quebra de serviço e abriu 4/0, encaminhando o triunfo. Ao fim da partida, a brasileira registrou 28 bolas vencedoras, contra 11 da polonesa, e cometeu 36 erros não-forçados, diante de 22 da oponente.

Magdalena Frech havia entrado na chave como “lucky loser”, após a desistência da espanhola Paula Badosa. A ex-número dois do mundo abandonou o torneio antes mesmo da estreia por questões físicas.

Na segunda rodada, Bia enfrentará a canadense Leylah Fernandez, vice-campeã do US Open de 2021 e atual 81ª do ranking (já foi a 13ª, em agosto do ano passado). No retrospecto, Bia tem uma vitória e uma derrota contra a canadense. O triunfo foi obtido justamente em sua grande campanha na competição canadense, então disputada em Toronto, do ano passado, quando foi vice-campeã.

RETORNO DE WOZNIACKI

A terça-feira também marcou o retorno da dinamarquesa Caroline Wozniacki ao circuito profissional. A ex-líder do ranking superou a australiana Kimberly Birrell por duplo 6/2, em sua estreia em Montreal. Ela estava afastada das quadras há três anos e meio. Neste intervalo, se tornou mãe.

Também avançaram na chave canadense as americanas Danielle Collins e Alycia Parks, a russa Liudmila Samsonova, a casaque Yulia Putintseva e a checa Karolina Muchova.