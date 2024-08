Rebeca Andrade supera Biles no solo, ganha ouro e se despede de Paris-2024 eternizada

Com o ouro conquistado no solo, Rebeca se torna a maior medalhista da história do Brasil nas Olimpíadas

Foto: Alexandre Loureiro_COB

O dia 5 de agosto de 2024 vai entrar para a história do esporte brasileiro. Com uma atuação praticamente perfeita, Rebeca Andrade superou a americana Simone Biles e conquistou o inédito ouro no solo na Olimpíada de Paris-2024, nesta segunda-feira. Trata-se do segundo título olímpico da carreira da ginasta de 25 anos.

Rebeca foi a segunda a se apresentar e recebeu a nota de 14,166 dos juízes. Favorita ao ouro e principal ameaça, Simone Biles cometeu dois erros em sua apresentação, com duas saídas do tablado. Ela sofreu penalização e ficou com a prata, com 14,133. O bronze também ficou com os Estados Unidos, com Jordan Chiles, com 13,766.

As duas ginastas chegaram na final do solo após decepcionarem na trave. Candidatas ao ouro, Rebeca e Biles não conquistaram medalhas, ficando em 4º e 5º lugar, respectivamente. A nota da brasileira surpreendeu porque foi uma das poucas que não caiu da trave.

Com o ouro conquistado no solo, Rebeca se torna a maior medalhista da história do Brasil nas Olimpíadas, deixando para trás os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, donos de cinco pódios cada. A ginasta soma agora seis medalhas olímpicas.

Em Paris-2024, Rebeca tem agora quatro pódios. Ela havia sido bronze por equipes e prata no individual geral e também no salto. Na Olimpíada de Tóquio, em 2021, a ginasta foi ouro no salto e prata no individual geral.

A PROVA

Medalhista de bronze na trave, a italiana Manila Esposito foi quem abriu a final e não teve uma boa apresentação, com queda e saída do tablado. A nota foi de 12,133. Rebeca veio na sequência. Com uma apresentação sem erros, a brasileira levantou a plateia e recebeu 14,166, encaminhando a conquista de uma medalha. No complemento da primeira bateria, a chinesa Yushan Ou e a japonesa Rina Kishi tiraram 13,000 e 13,166, respectivamente.

Na abertura da segunda bateria, a romena Ana Barbosu tirou 13,700. Ouro na trave, tendo desbancado Biles e Rebeca, a italiana Alice D’Amato recebeu 13,600. Na sequência foi a vez da grande estrela americana, considerada a melhor ginasta de todos os tempos.

Biles saiu duas vezes do tablado e mesmo assim chegou muito perto de Rebeca, com 14,166. As duas últimas a se apresentarem foram a norte-americana Jordan Chiles e a romena Sabrina Maneca-Voinea, que tiraram 13,766 e 13,700, respectivamente.