Rebeca Andrade se garante em quatro finais e Flavia Saraiva em duas no Mundial de ginástica

A ginástica feminina brasileira fez bonito na fase classificatória do Campeonato Mundial disputado em Antuérpia, na Bélgica. Nesta segunda-feira, além de garantir presença na final por equipes e a vaga aos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a seleção nacional ainda viu Rebeca Andrade se classificar para quatro disputas de medalhas no individual e Flavia Saraiva em outras duas.

Principal ginasta brasileira, Rebeca Andrade se garantiu ao lado de Flavinha nas finais do individual geral e no solo. A campeã olímpica ainda tentará ir ao pódio no salto e na trave. Apenas nas barras assimétricas que o desempenho foi abaixo do esperado, com três quedas das brasileiras.

Com Simone Biles se destacando com as maiores notas do dia e avançando em primeiro, com 58.865 pontos, seguida da compatriota Shilese Jones, com 56.932, as brasileiras demonstraram que vão buscar um pódio no geral. Rebeca avançou em quarto, com 56.599, enquanto Flavinha foi a sexta, com 54.699.

Dos quatro aparelhos, elas não se deram bem apenas nas barras. A melhor performance de Rebeca veio no salto, no qual cravou 14.633, no segundo lugar, atrás apenas da estrela americana. No solo, ao som de Beyoncé, Anitta e toques de Baile de Favela, outro resultado expressivo. A nova coreografia rendeu para Rebeca a nota 14.033, no terceiro lugar, seguida por Flávia Saraiva, que fez 13.833.

Apesar de também ter ido à final da trave, na qual cometeu alguns erros, Rebeca tem menos chances no aparelho. Ela avançou com a nona marca somente, com 13.800. Por causa de uma queda, ela não ficou entre as melhores nas barras. Lorrane Oliveira e Jade Barbosa também caíram e ficaram fora da final.

As finais do individual geral ocorrem na sexta-feira com a dupla brasileira. No sábado é a vez de disputar medalha no salto, somente com Rebeca Andrade, enquanto solo e trave definem seus campeões somente no domingo.