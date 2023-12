Esporte Rebeca Andrade e Marcus D’Almeida são escolhidos Atletas do Ano do esporte olímpico brasileiro

A ginasta Rebeca Andrade e Marcus D’Almeida, do tiro com arco, foram escolhidos nesta sexta-feira, os atletas do Ano do esporte olímpico brasileiro. O anúncio foi feito durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico (PBO), realizada na Cidade das Artes, na zona oeste do Rio. Os grandes vencedores receberam o Troféu Rei Pelé, instituído este ano.

Rebeca concorria com Duda e Ana Patrícia, do vôlei de praia, e Bia Haddad, do tênis. “A melhor coisa que posso fazer hoje é agradecer a todas às pessoas que acreditam na gente”, disse Rebeca, que se tornou a primeira mulher a ganhar três vezes o prêmio de Atleta do Ano, e de forma consecutiva. “Estou feliz demais. Foi muito difícil, mas nosso ano foi incrível e a ginástica tem crescido muito.”

No masculino, Marcus D’Almeida superou Hugo Calderano, do tênis de mesa, e Filipe Toledo, do surfe. “Eu não acredito no que está acontecendo. Eu venho de uma modalidade que ninguém conhecia, diziam que era arco e flecha”, falou o atleta, emocionado. “Este título não é só meu. É do Filipinho, do Hugo, e de todo mundo que sonha com o esporte.”

Este ano, o PBO estreou um novo formato, menos cansativo que o de anos anteriores. Ao todo, 55 atletas venceram nas diferentes modalidades e receberam a premiação em conjunto. A entrega individual dos troféus ficou restrita às principais categorias.

Além dos prêmios tradicionais, também foram criadas as categorias Retorno do Ano, Equipes do Ano, Atleta Revelação e o Atleta Influenciador do Ano. Durante a cerimônia, houve também uma emocionante homenagem a Walewska e a outros atletas e dirigentes esportivos que morreram este ano.

Muitos dos premiados não puderam comparecer à cerimônia, o que ficou evidenciado na grande quantidade de poltronas vazias. Parte dos ausentes estava fora do País se preparando para competições.

Prêmios principais

Atleta do Ano: Marcus D’Almeida (tiro com arco) e Rebeca Andrade (ginástica artística)

Atleta Revelação: Maria Eduarda Alexandre (ginástica rítmica)

Retorno do Ano: Alison dos Santos (atletismo)

Atleta Influenciador do Ano: Luccas Abreu (tiro com arco)

Atleta da Torcida: Flávia Saraiva (ginástica artística)

Prêmio Inspire: Bruna Takahashi

Prêmio Espírito Olímpico: Fernando Sampaio (diretor-geral da Sanofi Brasil/Medley)

Destaques dos Jogos da Juventude: Larissa Afonso Borba (natação) e Daniel Santos Lima (ciclismo)

Melhor Equipe: beisebol (masculino) e vôlei (feminino)

Melhor Técnico Individual: Camila Ferezin (ginástica rítmica)

Melhor Técnico Coletivo: Ramon Ito (beisebol)

Troféu Adhemar Ferreira da Silva: Chiaki Ishii (bronze nos Jogos de Munique-1972, foi o primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro).

Vencedores por modalidade

Águas Abertas – Ana Marcela Cunha

Atletismo – Caio Bonfim

Badminton – Davi Silva e Sânia Lima

Basquete 3×3 – Leonardo Branquinho

Basquete 5×5 – Yago Mateus

Beisebol – Felipe Natel

Boliche – Roberta Camargo Rodrigues

Boxe – Beatriz Ferreira

Breaking – Mayara Colins (Mini Japa)

Canoagem Slalom – Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade – Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle – Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing – Paola Reis

Ciclismo Estrada – Ana Vitoria Magalhães

Ciclismo Mountain Bike – Henrique Avancini

Ciclismo Pista – Alice de Melo e Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve – Noah Bethonico

Desportos no Gelo – Nicole Silveira

Escalada Esportiva – Anja Köhler

Esgrima – Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático – Felipe Simioni Neves

Futebol – Kerolin Ferraz

Ginástica Artística – Rebeca Andrade

Ginástica Trampolim – Camilla Lopes

Ginástica Rítmica – Barbara Domingos

Golfe – Valentina Bosselmann

Handebol – Bruna de Paula

Hipismo Adestramento – João Victor Oliva

Hipismo CCE – Marcio Carvalho Jorge

Hipismo Saltos – Stephan Barcha

Hóquei sobre Grama – Adam Imer

Judô – Beatriz Souza

Karatê – Bárbara Hellen Rodrigues

Levantamento de Peso – Laura Amaro

Natação – Guilherme Costa

Nado Artístico – Gabriela Regly e Laura Miccuci

Patinação Artística – Bianca Corteze Ameixeiro

Patinação Velocidade – Guilherme Abel Rocha

Pentatlo Moderno – Isabela de Abreu

Polo Aquático – Gustavo Guimarães (Grummy)

Remo – Lucas Verthein

Rugby 7 – Rafaela Conti

Saltos Ornamentais – Ingrid de Oliveira

Skate – Rayssa Leal

Surfe – Filipe Toledo

Taekwondo – Maria Clara Pacheco

Tênis – Beatriz Haddad

Tênis de Mesa – Hugo Calderano

Tiro com Arco – Marcus Vinicius DAlmeida

Tiro Esportivo – Felipe Wu

Triatlo – Miguel Hidalgo

Vela – Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia – Ana Patricia e Duda Lisboa

Voleibol – Gabriela Guimarães

Wrestling – Laís Nunes