Rebeca Andrade brilha e se torna 1ª brasileira campeã mundial no individual geral

Consagração veio com apresentação perfeita no solo, ao som de baile de favela, junto de muitos aplausos até das rivais

Rebeca Andrade continua cravando seu nome entre as melhores ginastas da atualidade. A atleta do Flamengo fez história em Liverpool, na Inglaterra, nesta quinta-feira, tornando-se a primeira brasileira a conquistar o título mundial no individual geral. A consagração veio com apresentação perfeita no solo, ao som de baile de favela, juntos muitos aplausos até das rivais. Depois de liderar nos três primeiros aparelhos da final, ela fechou com estilo, somando 56,899 pontos, para superar a americana Shilese Jones, prata com 55,499, e a britânica Jessica Gadirova, bronze com 55,199.

Com a bandeira do Brasil, muita dança e saltos de felicidade, a ginasta de Guarulhos comemorou muito o inédito título. Antes mesmo da confirmação da medalha de ouro, ele já era aplaudida de pé pelos presentes após brilhar e ver Shilese Jones não se destacar na hora decisiva.

Brasileira conquistou o título individual geral em Liverpool – Foto: Jon Super / Associated Press / Estadão Conteúdo

Única brasileira a ganhar duas medalhas em um Mundial, com ouro no salto e prata nas assimétricas em Kitakyushu, no Japão, ano passado, Rebeca Andrade chegou como grande favorita à decisão em Liverpool, após confirmar o primeiro lugar no classificatório. Queria subir no topo do pódio após ficar com a prata na Olimpíada de Tóquio no individual geral.

Com um salto cravado, perfeito, Rebeca Andrade iniciou a rotação da decisão com a melhor nota entre as 10 finalistas. Foi a única a superar os 15 mil pontos, com 15,166, 0,433 na frente da americana Jade Carey. Foi uma resposta após falhar na classificatória, ao ficar somente no 12º lugar, fora da final individual no aparelho.

A brasileira continuou dominando a decisão ao passar bem pelas assimétricas. A brasileira fechou a segunda rotação com 28,966, agora superando outra ginasta americana, Shilese Jones, com 28,599, na frente da compatriota Carey, com 27,899.

Mostrando bastante concentração, a brasileira também não decepcionou na trave, marcando 13,533 e indo para o solo – último aparelho – com vantagem, com 42,499 no total. Sua principal concorrente, Shilese Jones tinha de tirar uma diferença de 0,800 no giro final. O bronze, após três rotações, estava com a britânica Alice Kinsella, já com 1,600 ponto a menos que Rebeca.

Rebeca foi a última a ir para o solo, precisando de menos de 13 mil para ser a campeã. Com um espetáculo ao som de baile de favela, cravou todos os movimentos e fechou a apresentação com chave de ouro, somando mais 14,400 pontos e sobrando na primeira posição. Shilese fez 13,700 no solo, superada por Gadirova no aparelho, também com 14,400 que valeu o bronze.