Real vence Atalanta de novo e vai às quartas da Liga dos Campeões

Com boa atuação de Vinicius Junior, o Real Madrid venceu novamente a Atalanta e se garantiu com tranquilidade nas quartas de final da Liga dos Campeões. Jogando no estádio Alfredo Di Stefano, o time espanhol bateu o italiano por 3 a 1, nesta terça-feira. Na ida, vencera por 1 a 0.

O atacante brasileiro não balançou as redes, mas foi essencial ao ataque madrilenho, com lindas jogadas individuais. Em uma delas, sofreu o pênalti que resultou no segundo gol da partida. Éder Militão e Rodrygo entraram no segundo tempo, este justamente no lugar de Vinicius, e Casemiro cumpriu suspensão.

Nos retornos de Benzema e Sergio Ramos à Liga dos Campeões, após problemas físicos, o Real passou sufoco nos primeiros 15 minutos, diante do ímpeto ofensivo da Atalanta. A partir dos 20, conseguiu sair para o jogo, equilibrando as ações. Vinicius Junior era uma das principais armas do time da casa, sempre pela ponta esquerda.

A reação do Real, após a pressão inicial dos visitantes, culminou em gol aos 33 minutos. O goleiro da Atalanta, Marco Sportiello, errou feio na saída de bola e entregou nos pés de Modric. O volante acionou rapidamente Benzema, que não perdoou.

No segundo tempo, Vinicius Junior protagonizou uma de suas melhores jogadas com a camisa do Real, aos 7 minutos. Ele iniciou o lance ainda na defesa. Após tabelar com Mendy, atravessou o campo e invadiu a área, na qual conteve três marcadores, mas finalizou para fora, rente ao pé da trave.

Sete minutos depois, em nova disparada, o brasileiro foi derrubado na área. O capitão Sergio Ramos bateu no canto e aumentou a vantagem do Real. Antes do apito final, Muriel anotou o gol de honra da Atalanta, em bela cobrança de falta, aos 37. E Asensio, que acabara de entrar em campo, marcou o terceiro, aos 39, em nova falha do goleiro Sportiello.

Assim, o Real voltou a vencer um confronto de mata-mata da Liga dos Campeões desde que foi tricampeão, entre 2015 e 2018. Nas últimas duas temporadas, o time espanhol havia sido eliminado logo nas oitavas de final.

Agora o time espanhol aguarda o sorteio que vai definir os confrontos das quartas de final e o chaveamento das semifinais, na sexta-feira.