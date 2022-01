Real Madrid vira na prorrogação sobre o Elche e avança na Copa do Rei

Com uma equipe mista e longe de empolgar, o Real Madrid sofreu mais do que o esperado para avançar na Copa do Rei. Jogando fora de casa, precisou suar para buscar a virada sobre o Elche, por 2 a 1, na prorrogação, após empate sem gols nos 90 minutos. Isco e Hazard foram os heróis da equipe madrilenha. Nas quartas de final, o Real vai enfrentar o Cádiz.

Vestindo azul, o Real entrou em campo sem força máxima. Carlo Ancelotti poupou alguns titulares, como os brasileiros Éder Militão e Casemiro, que entrou somente no segundo tempo, o francês Benzema e o goleiro belga Courtois. Vinicius Junior foi mantido entre os titulares, jogando ao lado de Rodrygo. O lateral Marcelo também começou entre os 11, com a braçadeira de capitão.

Sem sua formação principal, o time de Madrid esteve aquém do esperado ao longo dos 90 minutos e também da prorrogação. Tanto que foi o Elche quem esteve mais perto do gol no primeiro tempo. Aos 10 minutos, Carrillo acertou o travessão em desvio dentro da pequena área.

O Real tentava responder nas disparadas de Vinicius Junior pela esquerda e pelo meio. Aos 37, ele invadiu a área e bateu por cima do travessão. Rodrygo também teve suas chances, aos 29 e aos 41. Na última, recebeu passe de Marcelo, em bela jogada individual, mas mandou para fora.

No segundo tempo, o Real ganhou os reforços de Casemiro e Modric. A dupla elevou o nível técnico do meio-campo e melhorou a produção do ataque. Vinicius teve boa chance aos 32 e aos 36, em finalização fraca. O próprio Casemiro quase abriu o placar aos 31, em chute perigoso, exigindo boa defesa do goleiro Axel Werner.

Com as limitações na pontaria, as duas equipes precisaram do tempo extra para decidir o confronto. O equilíbrio se manteve até os 11 minutos da etapa inicial. Marcelo acertou por trás Morente, que recebia lançamento em direção ao gol, e foi expulso de campo.

Na cobrança de falta, o Elche mandou para as redes. No lance, Verdú finalizou em cima da barreira, pegou o rebote e chutou novamente. Desta vez, a bola desviou nos pés de Ceballos e enganou o goleiro Andriy Lunin.

Em desvantagem no placar e também no número de jogadores, o Real não desistiu e buscou o empate aos 2 minutos da etapa final. Após jogada de Casemiro, Ceballos finalizou rasteiro da entrada da área. Isco, no meio do caminho, fez o desvio e “matou” o goleiro Werner.

A virada veio aos 10. Alaba descolou belo lançamento para Hazard, que disparou pela esquerda, driblou o goleiro e mandou para o gol vazio. O belga não balançava as redes desde maio do ano passado. Antes do apito final, aos 14, o Elche chegou a empatar o duelo, mas o árbitro anulou o lance por falta de Morente sobre Lucas Vásquez. E Milla, do mesmo time, foi expulso ao levar o segundo cartão amarelo, por simulação na área.