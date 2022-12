Real Madrid vai contratar ‘outro Vinicius’, de apenas 18 anos

O Real Madrid acertou a contratação de Endrick, do Palmeiras, por cerca de R$ 408 milhões, nesta quinta-feira, e está próximo de assinar em definitivo com Vinicius Tobias, de apenas 18 anos, segundo o diário espanhol Marca. A cláusula de venda ronda os 10 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões). O garoto pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e chegou ao clube espanhol por empréstimo até 30 de junho de 2024, com opção de compra.

Revelado pelo Internacional, o garoto se transferiu para o Shakhtar em julho de 2021 e tem várias passagens pelas seleções brasileiras de base.

Em abril deste ano, ele fez sua estreia pelo Castilla, como é conhecido o Real Madrid B, na derrota para o Alcoyano por 2 a 1. O objetivo do Real Madrid é comprá-lo e cedê-lo por empréstimo a outro time do Campeonato Espanhol.

A melhora no jogo do jovem coincidiu com uma mudança no sistema tático implementado pelo ídolo espanhol e agora técnico Raúl González. O Castilla passou a jogar com três zagueiros e dois alas.

A evolução do atleta tem sido destacada, embora precise corrigir erros defensivos, diz o jornal. “Nesses quatro ou cinco meses, ele foi melhorando. Ofensivamente, ele tem qualidade e está ousando cada vez mais. E, defensivamente, quando o time está organizado e mais sólido com a linha de cinco, nós ajudamos a progredir”, disse o treinador.

O Real Madrid está na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 35 pontos, dois a menos que o rival Barcelona. Nas oitavas de final da Liga dos Campeões, a equipe madrilenha reeditará a última final continental, contra o Liverpool. O primeiro encontro será no dia 21 de fevereiro.