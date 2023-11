Real Madrid tropeça em casa e deixa o Girona isolado na ponta do Campeonato Espanhol

Mesmo jogando em casa e sob o apoio de sua torcida, o Real Madrid ficou no empate sem gols diante do Rayo Vallecano neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, e perdeu a chance de se igualar ao Girona no topo da classificação.

O resultado de 0 a 0 deixou o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti com 29 pontos, na segunda colocação, a dois do líder da competição. O Real Madrid volta a jogar pelo Campeonato Espanhol no próximo sábado, quando enfrenta o Valencia, no Santiago Bernabéu.

No meio de semana, porém, o Real tem um desafio pela Liga dos Campeões e recebe o Braga na quarta-feira. O Rayo Vallecano, que terá a semana livre, só volta a entrar em campo no sábado. O seu adversário vai ser justamente o Girona.

Em meio ao esquema defensivo do adversário, Ancelotti apostou nas jogadas em velocidade para Vinícius Júnior. Em jornada pouco inspirada, ele acabou tendo poucas oportunidades no duelo com os zagueiros. Rodrygo entrou na vaga de Modric, mas também não conseguiu ser efetivo na partida.

No segundo tempo, Vini Júnior foi lançado e balançou as redes. No entanto, o lance foi analisado pelo árbitro de vídeo e o gol foi anulado por impedimento. O Real bem que tentou pressionar com chutes de meia distância e bolas alçadas na área. Bem postado na defesa, o Rayo Vallecano soube se defender e garantiu o empate fora de casa.

Mais três partidas completaram a rodada do Espanhol neste domingo. Em um jogo com cinco gols, o Athletic Bilbao venceu o Villarreal por 3 a 2. O Valencia derrotou o Granada por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Alavés sobre o Almería.