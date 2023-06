Real Madrid também estende contrato de Nacho Fernández até junho de 2024

A semana é de renovações de contratos no Real Madrid. Após estender o vínculo com Toni Kroos, o clube espanhol anunciou acerto com o defensor Nacho Fernández. Da mesma forma, o lateral, que também atua como zagueiro, entrou em acordo para ficar vinculado ao time até 30 de junho de 2024.

“Nacho vem defendendo o símbolo e a camisa do Real Madrid durante 22 anos, desde que ingressou nas categorias infantis do clube, em julho de 2001, com apenas 11 anos”, registrou o clube, em comunicado.

O jogador de 33 anos soma 319 jogos e 23 títulos pelo time madrilenho. Entre as conquistas estão cinco troféus da Liga dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes da Fifa e quatro taças do Campeonato Espanhol. Além disso, Nacho está acostumado a fazer parte das convocações da seleção espanhola.

O acerto segue a orientação da diretoria madrilenha em equilibrar o elenco entre veteranos, como Kroos e Nacho, e jogadores mais jovens, como Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde e Eduardo Camavinga, além de Bellingham, atleta de 19 anos que é a maior aposta do clube nesta janela de transferências.

O próximo da lista a renovar com o Real deve ser o meia Luka Modric. O croata de 36 anos tem contrato somente até o fim do mês. Mas já teria acordo verbal para selar a renovação do vínculo por mais uma temporada, de acordo com a imprensa espanhola.