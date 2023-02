Esporte Real Madrid perde para Mallorca no último jogo antes do Mundial de Clubes

O Real Madrid viajará para o Marrocos longe de viver sua melhor fase. Na manhã deste domingo, o time de Carlo Ancelotti foi derrotado por 1 a 0 pelo Mallorca em jogo da 20ª rodada do Campeonato Espanhol e se complica ainda mais na disputa pela liderança com o arquirrival Barcelona. O duelo aconteceu no estádio de Son Moix, em Palma.

Com o tropeço, o Real Madrid pode ver o Barcelona abrir oito pontos de vantagem na primeira colocação, caso o time catalão vença sua partida contra o Sevilla em casa no complemento da rodada, ainda neste domingo. Os madridistas possuem 45 pontos, na vice-liderança. O Mallorca se mantém na 10ª colocação, agora com 28 pontos.

Em momento delicado e lotado de desfalques, o Real Madrid viaja para o Marrocos nesta segunda-feira (6) para enfrentar o Al Ahly, do Egito, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa na quarta-feira (8). Do outro lado da chave da competição, o Flamengo terá o Al Hilal, da Arábia Saudita, como oponente por um lugar na decisão.

Sem Modric e Kroos entre os titulares, o Real Madrid teve dificuldades de criação no primeiro tempo. Para piorar ainda mais, o Mallorca abriu o placar logo aos 13 minutos do primeiro tempo, com um gol contra. O Mallorca levantou a bola na área, Nacho Fernández disputou com o atacante adversário e mandou contra o próprio gol. O time madridista pouco criou situações de perigo e só chegou em tentativas que passaram longe da meta adversária.

Em disputa com o goleiro, Vinícius Júnior foi derrubado e a arbitragem não teve dúvidas para marcar pênalti para o Real Madrid. Na cobrança, Asensio bateu no canto direito e o goleiro Rajkovic foi buscar.

O clima com Vini Jr. na partida foi quente. Raillo, capitão do Mallorca, foi um dos atletas a trocar provocações com o brasileiro, que sofreu muitas faltas durante suas tentativas de drible. O Real Madrid se mandou para o ataque, mas teve dificuldades para superar a defesa do Mallorca. O time visitante lançou uma sequência de bolas na área, mas todas foram para fora ou afastadas.