Real Madrid ‘esquece’ astros e traz veterano para ser parceiro de Vini Jr. e Rodrygo no ataque

O torcedor do Real Madrid sonhou com Harry Kane, Mbappé, Roberto Firmino e até Haaland na vaga do artilheiro Benzema, mas o clube resolveu fazer uma aposta mais pés no chão e o novo parceiro de Rodrygo e Vini Júnior será o experiente espanhol Joselu, de 33 anos, repatriado do Espanyol após disputar somente dois jogos pela equipe principal em 2011.

“Real Madrid e Espanyol concluem acordo pelo empréstimo do jogador Joselu por um ano, com a opção de compra o fim da temporada”, anunciou o clube merengue. “Joselu é jogador da seleção espanhola, com a qual acabou de conquistar a Liga das Nações.”

Campeão da Liga das Nações com a Espanha, o centroavante que foi rebaixado com o Espanyol tem se destacado somente agora. Estreante na seleção aos 33 anos, soma quatro gols em quatro jogos defendendo seu país sempre vindo da reserva. Em apenas dois minutos em campo, ele garantiu os 2 a 1 sobre a Itália na semifinal, por exemplo. Ainda anotou da decisão de pênaltis contra a Croácia.

Mesmo com a queda no Espanhol, ele acabou com terceiro goleador da atual edição, com 16 bolas nas redes. Há 13 anos, ele teve uma passagem discreta por Madri, atuando pelo Real Castilla, a equipe de transição. por 2 anos. Ainda fez duas aparições no time de cima, no qual fez dois gols.

Joselu é o terceiro jogador de volta ao clube. O Real Madrid já havia anunciado as chegadas do meia-atacante Brahim Díaz e do lateral-esquerdo Fran García. Todos são espanhóis e servem para o clube evitar problemas com a Fifa, que exige jogadores do próprio país nas equipes e o time merengue estava sendo formado em sua maioreia por estrangeiros.

A torcida ficou dividida nas redes sociais. Muitos exaltaram os gols de Joselu em um clube menor, no caso o Espanyol, enquanto outros já viram a nova temporada naufragar e atacaram os negócios de Florentino Perez. O meia Bellingham foi a única chegada de peso, mas o presidente garante estar de olho no mercado.