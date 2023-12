Esporte Real Madrid empata com o Betis e vê liderança do Espanhol ameaçada pelo Girona

Embalado por três vitórias seguidas na competição, o Real Madrid empatou com o Betis por 1 a 1 neste sábado, no estádio Benito Villamarín, e perdeu a chance de abrir vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Pior, pode perder o primeiro posto no complemento da rodada do final de semana

Na classificação, o Real soma agora 39 pontos em 16 rodadas. A equipe do técnico Carlo Ancelotti corre o risco de ser ultrapassada pelo Girona (38) que entra em campo neste final de semana e enfrenta o Barcelona. Na próxima rodada, o Real volta a campo no domingo e recebe o Villarreal.

O Betis tenta encostar no pelotão de frente e, com o empate, soma 26 pontos. O seu próximo compromisso pela competição vai ser diante do Real Sociedad, também no domingo, fora de casa.

Apesar da atuação de destaque, Rodrygo passou em branco no duelo. O gol do time da capital espanhola foi assinalado pelo inglês Bellingham, enquanto o Betis conseguiu a igualdade em um belo chute de Ruibal.

O primeiro tempo do confronto foi movimentado com as duas equipes criando boas chances de abrir o placar. Aos 16 minutos, o Real Madrid balançou a rede, mas o gol não valeu. Bellingham e Rodrygo construíram bela jogada, com direito a passe de calcanhar do jogador inglês, e Brahim Diaz definiu o lance. O juiz, no entanto, marcou impedimento do atacante brasileiro na origem da trama ofensiva.

No segundo tempo, o Real Madrid movimentou o marcador logo aos sete minutos. Bellingham recebeu belo lançamento, matou no peito com estilo, e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Cinco minutos depois, foi a vez de Rodrygo aparecer. Ele passou pela marcação, invadiu a área e finalizou com perigo, dando um susto no goleiro Rui Silva. O Real dominava o jogo quando acabou sofrendo o empate.

Bellingham errou um passe e permitiu o contra-ataque do rival. William José carregou a bola até a área inimiga, evitou a marcação, e serviu Ruibal. O lateral fez o domínio e chutou forte para acertar o ângulo de Lunin e igualar o confronto em um golaço.

As duas equipes diminuíram a intensidade na parte final do jogo e Ancelotti apostou nas entradas de Nico Paz e Nacho Fernandez para reequilibrar a equipe na defesa e também aumentar o poder de criação no meio-campo.

A rodada do Espanhol teve ainda mais um jogo neste sábado. O Las Palmas visitou o Alavés e venceu o rival por 1 a 0. Kirian Rodriguez fez o único gol do duelo logo aos três minutos de partida.