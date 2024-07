Real Madrid define numeração dos jogadores e dá a camisa 9 para Mbappé

O Real Madrid divulgou, nesta quarta-feira, algumas mudanças nas numerações dos jogadores para a temporada 2024/2025. Recém-contratado, Kylian Mbappé será o novo dono da camisa 9 merengue. O atacante francês vai assumir o número que estava sem dono desde a saída do compatriota Karim Benzema, em junho do ano passado.

No Paris Saint-Germain, onde estava nas últimas temporadas, Mbappé usou a 7, que tem Vini Jr como dono no time espanhol. Já na seleção da França, o atacante é o camisa 10,(número utilizado por Luka Modric) .

Outros jogadores do elenco tiveram as numerações divulgadas pelo clube merengue nesta quarta: Camavinga (6), Valverde (8), Tchouameni (14), Arda Güler (15) e Vallejo (18).

Sem a camisa 9, utilizada quando estava no Palmeiras e na seleção brasileira, Endrick ainda não teve a numeração para a próxima temporada divulgada pelo Real Madrid.

Há um mês, o jornal “As” publicou que Mbappé seria o camisa 9 e Endrick ficaria com a 16, primeiro número utilizado quando deixou as categorias de base e foi promovido para o time profissional do Palmeiras.