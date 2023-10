Esporte Real Madrid controla o jogo, mas fica apenas no empate com o Sevilla fora de casa no Espanhol

O Real Madrid foi buscar um importante empate contra o Sevilla fora de casa neste sábado. Jogando no Ramón Sánchez Pizjuán, o time de Carlo Ancelotti jogou bem, controlou boa parte do jogo, mas saiu atrás no marcador e precisou da cabeça de Carvajal para somar um ponto nesta 10ª rodada do Campeonato Espanhol. No final do jogo, Vinícius Júnior se envolveu numa confusão com os adversários e foi substituído por Brahim Díaz.

O time do brasileiro chegou a abrir o placar da partida nos primeiros minutos da etapa inicial, com Jude Bellingham, mas o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo por impedimento. Durante o primeiro tempo, o Real Madrid criou mais de uma oportunidade para balançar as redes, mas não conseguiu mexer no marcador em Sevilha.

A pressão diminuiu no segundo tempo e o jogo ficou mais controlado pelos donos da casa, até que Alaba marcou contra a própria meta. Em lance pela esquerda, Acunã cruzou e o zagueiro tentou cortar, mas acabou desviando contra o gol de Kepa aos 28 minutos. O empate não demorou para chegar. Com 32, Kroos cobrou falta na cabeça de Carvajal, que só empurrou.

Este é o primeiro empate do Real Madrid no Campeonato Espanhol, que agora chega a 25 pontos em 30 disputados. Com o resultado, o clube não pode ser ultrapassado nesta rodada, mas corre o risco de ver os rivais Barcelona e Girona, que ainda jogam neste final de semana, diminuíram a diferença para a ponta.

OUTROS JOGOS

Mais cedo, o Getafe empatou em 1 a 1 com o Betis dentro de casa e chegou a 11 pontos, enquanto o adversário tem a 14, ainda distante do G6. O Real Sociedad venceu o Mallorca por 1 a 0 e entrou na zona de classificação para a Liga Europa, com 18 pontos – o time da Ilha de Mallorca segue com 8, lutando contra o Z-4