Real Madrid bate Mallorca com gol de Vinícius antes de clássico contra Barcelona

A dupla Benzema e Vinícius Júnior decidiu mais uma vez e guiou o Real Madrid a uma vitória por 3 a 0 nesta segunda-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o triunfo no Iberostar estádio, o time de Carlo Ancelotti abre dez pontos na liderança do torneio nacional e chega embalado para o confronto contra o arquirrival Barcelona na próxima rodada.

Vinícius Júnior recebeu de Benzema e abriu o placar no segundo tempo. O brasileiro também sofreu o pênalti que resultou no segundo gol, cobrando por Benzema. O atacante francês ainda fez o terceiro, já na reta final do jogo, após receber belo cruzamento de Marcelo. A vitória leva o Real Madrid aos 66 pontos, disparado na liderança do torneio, com 10 a mais que o vice-líder Sevilla.

O Mallorca chega a quatro derrotas consecutivas e segue ameaçado de rebaixamento. No momento, o time é o 16ª colocado, com 26 pontos somados, dois a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Real Madrid alcança a marca de cinco vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, há nove jogos sem perder no torneio.

Apesar do favoritismo, o Real Madrid não teve vida fácil fora de casa contra o Mallorca. O time de Madri chegou bem na única chance de Benzema no primeiro tempo, defendida por Sergio Rico. Vinícius Júnior criou duas grandes jogadas, deixando a bola para finalizações de Mendy e Alaba. Mas a melhor chance dos 45 minutos iniciais foi do time da casa já na reta final. O Mallorca chegou com volume ao ataque e a bola sobrou para Pablo Maffeo, que acertou a trave de Courtois.

Convocado para a seleção brasileira, Vinícius Júnior aproveitou uma recuperação de bola no ataque para fazer 1 a 0 para o Real Madrid logo aos 9 minutos de jogo. Valverde recuperou a bola, Benzema fez o passe para Vinícius, que tocou por baixo das pernas do goleiro espanhol.

Rodrygo, que também foi convocado por Tite para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, deixou o campo mancando após uma entrada forte sofrida na partida. O jogador precisou ser substituído imediatamente.

A dupla Vinícius Júnior e Benzema seguiu funcionando muito bem. O brasileiro lançou o atacante francês, que disparou até a área e devolveu para Vinícius, que foi derrubado na área. Benzema foi para a cobrança e deslocou o goleiro para ampliar a vantagem, fazendo 2 a 0, aos 31 minutos.

Benzema ainda conseguiu fazer mais um aos 36 minutos, de cabeça. O artilheiro recebeu cruzamento primoroso de Marcelo e testou muito bem para o fundo das redes. Com vantagem tranquila no placar, o Real Madrid administrou a vitória até o fim.

O Real Madrid faz clássico contra o Barcelona no próximo fim de semana, que pode aproximar o time de Madri ainda mais do título espanhol. O confronto acontecerá no estádio Santiago Bernabéu, no próximo domingo, às 17h. Tanto a equipe de Ancelotti quanto os comandados de Xavi vivem grande momento na temporada. O Mallorca também enfrenta uma equipe catalã na próxima rodada, pela qual entra em campo no domingo, contra o Espanyol.