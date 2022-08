Real Madrid bate Eintracht e ganha a 5ª Supercopa com assistências brasileiras

Maior vencedor da Liga dos Campeões, o Real Madrid agora também divide o topo de conquistas da Supercopa da Europa ao superar o Eintracht Frankfurt, nesta quarta-feira, por 2 a 0, em Helsinki, na Finlândia, e somar seu quinto título, ao lado do rival Barcelona e do Milan. A primeira taça da temporada – pode erguer até seis – veio com assistências de Casemiro e Vinícius Júnior e mais um gol do francês Benzema, agora o segundo maior artilheiro da história merengue, com 324 bolas nas redes adversárias, atrás somente de Cristiano Ronaldo, com 450. O ídolo Raúl agora é terceiro, com 323.

O Real já havia conquistado a Supercopa em 2002, 2014, 2016 e 2017 e larga forte em nova temporada com boa apresentação em seu primeiro jogo oficial do ano. Vinícius Júnior teve boas oportunidades e foi o autor do passe do gol de Benzema, Casemiro também deu uma assistência, para Alaba, carimbou o travessão e fez desarmes importantes. Rodrygo jogou pouco e Éder Militão, com a sombra do recém-chegado Rüdiger, não comprometeu na defesa.

Benzema teve a honra de erguer o troféu em seu primeiro jogo como capitão do Real Madrid. Além de goleador, ganhou a confiança do técnico Carlo Ancelotti para ser a voz do time dentro de campo. “Campeones, campeones, campeones”, cantaram os espanhóis presentes no estádio. Os alemães também reconheceram o esforço do time.

Diferentemente da decisão da Liga Europa, diante do Rangers, o Eintracht Frankfurt mudou sua postura e trocou a marcação sob pressão por uma equipe fixa do meio para trás. A ordem era não dar espaços para as estrelas do Real Madrid e buscar roubar a bola para armar os contra-ataques.

Depois de ser goleado em casa na estreia do Campeonato Alemão no fim de semana, com duros 6 a 1 para o campeão Bayern de Munique, o técnico Oliver Glasner não queria repetir o vexame e apelou para a retranca total.

Em seu primeiro jogo oficial do ano, o Real Madrid apostava em sua escalação utilizada na conquista da Liga dos Campeões, com o volante/meia Valverde novamente levando a melhor na briga por vaga com o talismã brasileiro Rodrygo e auxiliando a dupla ofensiva com Vinícius Jr. e Benzema.

Contra o Bayern, com 11 minutos o Eintracht já perdia por 2 a 0. Na decisão da Superliga, neste período de jogo já podia ter aberto o marcador. Kamada exigiu duas grandes defesas de Courtois em contragolpes rápidos. Na primeira o impedimento semiautomático (tecnologia que será novidade na fase de grupos da Liga dos Campeões e na Copa do Mundo do Catar) agiu e anulou o lance rapidamente. Na segunda o goleiro salvou.

A resposta dos merengues veio com Benzema dando belo passe para Vinícius Jr. bater colocado e ver o zagueiro brasileiro Tuta cortar quase em cima da linha. Aos 36 minutos, o atacante brasileiro novamente causou perigo. Bateu cruzado e Trapp mandou para escanteio. Na cobrança, Benzema desviou pelo alto, Casemiro ajeitou de cabeça para trás e Alaba, livre, fez 1 a 0.

Atrás do marcador, os alemães foram obrigados a saírem mais da defesa e deram espaços para um rival mortal ofensivamente. Por um triz, Benzema não ampliou. A bola raspou a trave.

O retorno do intervalo seguiu com o Real Madrid mandante na partida e alugando o campo ofensivo. Vinícius Júnior viu o goleiro Trapp estragar sua festa ao salvar desta vez com o pé esquerdo. Logo depois foi a vez de Casemiro ficar no quase ao carimbar o travessão.

A enorme pressão se transformou em vantagem maior aos 21 minutos. Bola de pé em pé até Vinícius Jr. receber na ponta esquerda e cruzar para Benzema ampliar. Com 2 a 0, Ancelotti optou pela entrada de Rodrygo. O Eintracht já não ameaçava mais e, nos minutos finais, ainda deu tempo para os reforços Rüdiger e Ceballos fazerem a estreia oficial.