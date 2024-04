Esporte Real Madrid bate Barcelona de virada, com gol polêmico e fica perto do título espanhol

O clássico 257 entre Real Madrid e Barcelona foi um grande jogo. A vitória, por 3 a 2 de virada, com gol polêmico no primeiro tempo, deixou o time do técnico Carlo Ancelotti com 11 pontos de vantagem sobre o maior rival (81 a 70, restando seis rodadas) para o final. Na história, o Real chegou à vitória 105, contra 100 do Barcelona e 52 empates.

Os primeiros 45 minutos foram sensacionais. A primeira etapa terminou 1 a 1, mas não seria exagero um 3 a 3. Logo aos cinco minutos, Lunin saiu mal após escanteio muito bem batido por Raphinha e Christensen aproveitou para de cabeça abrir o placar.

O jogo ganhou intensidade. O Real foi para o ataque, mas não conseguiu intimidar o Barcelona. Vinícius Júnior perdeu grande chance de empate após passe de Modric, enquanto Lamine Yamal quase ampliou para o Barça.

O empate do Real veio aos 18 minutos. Lucas Vásquez invadiu a área em grande velocidade e ‘cavou’ pênalti, ao chutar a perna de Cubarsí. Vinícius Júnior bateu firme e igualou o placar.

A partir daí, os times se revezaram o ataque. Lewandowski, de cabeça, e Raphinha, quase ao marcar gol olímpico, foram ameaças para Lunin. Do lado do Madrid, Modric e Rodrygo quase garantiram a virada.

Os times voltaram com a mesma postura, mas o problema é que encontraram as defesas melhor postadas. Com isso, as oportunidades rarearam. E quando surgiram foram desperdiçadas pelas más finalizações.

Depois da metade da etapa final as equipes começaram a acertar as finalizações e os gols saíram. Aos 24, Fermín López aproveitou rebote de Lunin para colocar o Barcelona à frente. A resposta do Real veio em seguida. Lucas Vásquez surgiu atrás da marcação de João Cancelo para empurrar para o gol, após cruzamento de Vinícius Júnior.

Os últimos minutos ainda foram intensos com os dois times procurando o gol da vitória. Mas o Real teve Lucas Vásquez em grande dia. Ele foi lançado por Brahim Díaz e fez ótimo cruzamento para Bellingham, aos 46 minutos. O gol definiu o jogo e o campeonato.

OUTROS JOGOS

A surpresa da rodada foi a derrota por 2 a 0 do Atlético de Madrid (4º colocado, com 61 pontos) para o Alavés (13º, 35). Getafe (10º, com 40) e Real Sociedad (6º, 51) empataram por 1 a 1, enquanto o Villarreal (9º, 42) bateu o lanterna Almería (20º, 14) por 2 a 1.