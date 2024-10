Real Madrid, Barcelona e 3 gigantes ingleses disputam joia de 18 anos do Palmeiras, diz site

Assim como acontece com Estêvão, a diretoria palmeirense pretende que Vitor permaneça na equipe até depois do Mundial de Clubes de 2025

Zagueiro Vitor Reis, de apenas 18 anos, estaria na mira de cinco grandes clubes europeus - Foto: Cesar Greco_Palmeiras

Depois de milionárias vendas de joias como Endrick, para o Real Madrid, e Estêvão, para o Chelsea – a maior operação da história do futebol brasileiro -, o Palmeiras pode estar próximo de negociar mais uma de suas promessas. O zagueiro Vitor Reis, de apenas 18 anos, estaria na mira de cinco grandes clubes europeus, incluindo o Real Madrid e o Chelsea.

De acordo com o site The Athletic, além do time merengue e do clube londrino, estariam interessados no jovem jogador o Barcelona, Arsenal e Liverpool. Vitor Reis renovou contrato com o Palmeiras em agosto. Antes fechado até fevereiro de 2027, agora o zagueiro tem vínculo até dezembro de 2028. O valor da cláusula de rescisão chega a 100 milhões de euros.

Ainda segundo o jornal, Arsenal e Real Madrid já teriam consultado o clube brasileiro sobre a disponibilidade do jogador, que ainda não tem um valor definido. Assim como acontece com Estêvão, a diretoria palmeirense pretende que Vitor permaneça na equipe até depois do Mundial de Clubes de 2025.

Com a lesão de David Alaba no ano passado, o Real Madrid teria apenas dois zagueiros para atuar nesta temporada – entre eles, o também brasileiro Éder Militão. Para o Arsenal, a situação é diferente: em julho, contratou mais um defensor.

Nascido em São José dos Campos, Vitor Reis saiu de um projeto em sua cidade natal para atuar pelo Palmeiras aos 10 anos de idade, em 2016. Apesar de ter estreado pela equipe principal apenas em 2024, conquistou dois Campeonatos Brasileiros sub-17 e duas Copas do Brasil sub-17, além de torneios estaduais.

Pela seleção brasileira de base, já foi convocado 13 vezes. No Mundial sub-17, disputado em 2023, foi capitão da equipe. O Brasil foi eliminado pela Argentina nas quartas de final da competição.