Real Madrid avalia que contratação de Mbappé é impossível para a nova temporada

Kylian Mbappé não será jogador do Real Madrid na temporada 2023/2024. Ao menos, é isso que entende a diretoria do clube espanhol, que classifica a contratação do craque francês como “impossível” na atual janela de transferência.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o grande entrave nas negociações é o desejo de Mbappé de receber a maior quantidade possível de dinheiro. Seu contrato com o Paris Saint-Germain vai até o final da atual temporada e o atacante já anunciou que não planeja ativar a cláusula que renovaria o vínculo com o time francês até 2025.

Com isso, caso o jovem de 24 anos permanecesse no time francês por mais um ano, ele poderia sair livremente para outro clube ao final da temporada e seria capaz de negociar os valores da sua transferência diretamente com o time que o contratasse. Além disso, receberia por mais um ano o alto salário e bônus que a equipe parisiense lhe oferece.

Outra opção seria o Real Madrid comprar Mbappé na atual temporada. Para o PSG, seria uma forma de garantir que a saída do francês não ocorresse sem nenhuma compensação financeira. O clube espanhol, no entanto, não estava preparado para tal oportunidade e entende que a transferência não ocorrerá na atual janela.

De acordo com o programa esportivo “El Chiringuito”, da TV espanhola, o clube madrilenho aceitaria pagar até 250 milhões de euros na atual temporada, mas teria de repassar 100 milhões ao jogador para fechar o negócio. Tal valor é estimado como a cifra que Mbappé ainda tem a receber do PSG até o final do seu contrato em 2024.

Temendo perder o francês de graça, o PSG já trabalha com a possibilidade de vender o craque caso ele não assine um novo contrato. Com o Real Madrid de fora do leilão, clubes como Arsenal, Chelsea e o Liverpool são apontados como possíveis destinos de Mbappé.