Esporte Real Madrid acerta o empréstimo do goleiro Kepa por um ano para a vaga do contundido Courtois

Com uma temporada pesada pela frente, disputando o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e as Copas da Espanha, o Real Madrid não quis correr riscos e agiu rápido para buscar um substituto para Courtois. Sem previsão de retorno de seu goleiro titular após grave lesão no joelho, o clube merengue optou por não ousar com os jovens e foi buscar o espanhol Kepa, de 28 anos, no Chelsea, em empréstimo por um ano.

Em um treino de rotina antes de a temporada começar, na quinta-feira, Courtois saiu de campo chorando e exames confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. O belga passará por cirurgia e pode perder toda a temporada. Kepa chega respaldado pelo ótimo serviço na carreira.

“Real Madrid e Chelsea chegaram a um acordo de cessão do jogador Kepa Arrizabalaga, que ficará vinculado ao clube durante esta temporada, até 30 de junho de 2024”, anunciou o clube merengue, ressaltando a carreira do reforço, que defendeu o clube inglês em 39 jogos na temporada passada.

“Em cinco temporadas no Chelsea, ganhou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa de Europa e uma Liga Europa. Este ano recebeu o prêmio de melhor defesa no Campeonato Inglês”, frisou o Real Madrid. “Kepa é jogador da seleção espanhola, na qual conquistou a Liga das Nações em 2023. Com a Espanha, também ganhou o Europeu sub-19 em 2012.”

O goleiro será apresentado nesta terça-feira, na Ciudad Real Madrid e já deve estrear diante do Almería, sábado, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Na vitória diante do Athletico de Bilbao, no San Mames, por 2 a 0, o técnico Carlo Ancelotti optou pelo ucraniano Lunin, de 24 anos.